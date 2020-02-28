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美國加州監控8400人 徹查社區爆發源頭

環球社會熱點 12:05 2020/02/28

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美國加州監控8400人 徹查新冠肺炎社區爆發源頭

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在多國擴散，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，加州正在監控超過8400名，由商業航班到達美國，有可能感染新型冠狀病毒的人士。但目前試劑數量不足以應付所需，並受到聯邦檢測法規的限制，無法檢測全部疑似患者。

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美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周四（28日）表示，加州只有200個新冠肺炎檢測試劑，他已呼籲聯邦政府擴大檢測方案，包括檢測可能已被感染新冠肺炎的美國人。

他表示，美國疾病管制與預防中心（centers for disease control and prevention）向州政府保證，檢測法規將得到改進，並且在未來幾天內，測試套件將倍增，會發放到各地供州政府使用。

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加州公共衛生當局強調目前確診數目仍然有限，疫情風險仍低。對於當地首宗疑似社區感染病例，美國疾病管制與預防中心表示，不排除出現社區傳播。患者住在加州三藩市，他在上周求醫，昨日確診，最近並無外遊，亦無接觸確診患者。

加州大學洛杉磯分校，公共衛生學院流行病學教授克勞斯納（Jeffrey Klausner）稱：「新冠肺炎在世界各地加州爆發並不奇怪，因為我們知道該病毒很容易傳播。」

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責任編輯：曾子龍

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