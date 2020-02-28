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【新冠肺炎】金融市場疫情最準指標 可能係瘟疫債價?

金融經濟 12:25 2020/02/28

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美股為首環球股市連日急挫，標普指數連瀉6個交易日，累跌約12%，反映國際投資者憂慮新冠肺炎疫情急擴散，成為全球大流行（pandemic）疫症。除了股市指數或市場稱為恐慌指數的VIX指數，有否想過金融市場可能還有更緊貼疫情的指標。

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原來市場上有一種「瘟疫債券」（pandemic bonds），由世界銀行發行。債券給予持有人最高逾一成超高息，惟一旦觸發符合疫症大流行的條款，則不會全數獲發還債券本金。

「瘟疫債券」是在伊波拉布疾毒後開發，於2017年發行，性質有如疫症保險，高息可視作保費。一旦觸發條款，部份資金將用作支援發展中國家抗疫。首批（Tranche A）總額逾4億美元的瘟疫債觸發條款的門檻較高，只有在發展中國家死亡人數逾2,500人時才會觸及。盡管中國新冠肺炎死亡人數已近2,800人，惟中國並非世衛定義下的發展中國家。

至於次批（Tranche B）總額不足1億美元的瘟疫債門檻則較低，只要疫症源發國死亡人數逾250人，疫症持續逾12個星期未消失，以及跨國傳染令另一國家大逾25人死亡，即觸發條款。中國以外，伊朗現已有26人死亡，只有疫情持續至3月22日，符合12星期的最後條件，該批債券便會觸及違約條款。

該批債券昨日已跌價逾五成，反映投資者預期債券違約機會極高，或許是金融市場上預測世衛最終會公布新冠肺炎為「大流行」疫症的最準確指標。

撰文：劉德斌

 

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