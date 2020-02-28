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【日本疫情】東京迪士尼樂園將關閉2周　香港、上海已關1個月

金融經濟 11:13 2020/02/28

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外電引述消息指，新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，東京迪士尼樂園將關閉2周。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情的影響，東京迪士尼樂園將由2月29日至3月15日臨時關閉2周。隨上海、香港樂園都因應防疫閉關，迪士尼在亞洲三大主題樂因都暫時停業。

相對東京迪士尼有暫定開園日期，上海及香港迪士尼先後於1月25日、1月26日暫停開放，暫時尚未知何時重開。

迪士尼財務長麥卡錫指，若上海及香港迪士尼樂園將關閉2個月，上海迪士尼樂園將因此損失1.35億美元，香港迪士尼樂園則將損失4000萬美元，合計損失將高達1.75億美元（13.65億港元）。

東京迪士尼樂園在1983年4月15日開幕，位於日本千葉縣浦安市，主題夢想與魔法的王國（夢の国），面積51公頃（約0.51平方公里），為亞洲第一個迪士尼樂園。東京迪士尼原先預計於今年啟動四大全新遊樂工程，包括美女與野獸主題園區、室內音樂劇場、大英雄天團 - 杯麵主題設施，以及明星迎賓區-米妮全新迎賓專區。

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責任編輯：趙偉津

疫情 迪士尼樂園 香港 上海 東京 Disney 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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