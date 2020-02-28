俄鋁去年第4季鋁銷量按季增1.5%

▲ 俄鋁去年第四季鋁銷量按季增1.5%至110.7萬噸，鋁產量亦按季增0.7%至94.9萬噸。（資料圖片）

俄鋁 （00486） 公布，去年第四季鋁銷量按季增1.5%至110.7萬噸，鋁產量亦按季增0.7%至94.9萬噸，其中西伯利亞冶煉廠佔鋁總產量的93%，平均鋁實現價格按季下跌1.2%，至每噸1873美元。季內，集團的附加值產品銷量按季升3.1%至44.3萬噸，附加值產品在總銷售組合中的份額亦由第一季度的29%逐步回升至40%。

另外，第四季氧化鋁總產量按季增加4.7%至205萬噸，當中俄羅斯營運佔氧化鋁總產量35%；鋁土礦產量按季增長2%至402.6萬噸，霞石產量按季增加5.6%至107.4萬噸。

俄鋁今早跌3.9%，報3.97元，成交919萬元。

全年鋁產量375.7萬噸 與去年相若

總結全年，鋁銷量按年增13.8%至417.6萬噸，鋁產量則按年保持不變，總計375.7萬噸，主要由於出售部份因外國資產管理辦公室制裁，而在2108年底累積的原鋁剩餘庫存，以及於2019年2月Boguchansky鋁冶煉廠（BoAZ）的一期的第二部分投產。

年內，附加值產品銷量按年少7.0%至154.7萬噸，佔總銷售額37%。

氧化鋁總產量按年增1.1%至785.8萬，當中Friguia鋁土礦及氧化鋁複合物產量按年增102%，導致產量逐漸增加，截至去年第4季已達至77%的總額定產能；鋁土礦總產量按年增15.9%至16,047,000噸， 霞石產量按年減少1.1%至424.4萬噸。

責任編輯：趙偉津