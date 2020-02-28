【日本疫情】終於全國停課 官員議員竟然炮轟

▲ 【日本新冠肺炎疫情】終於全國停課 官員議員竟然炮轟

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）日本疫情不受控，日本政府備受壓力下終於宣佈全國停課，減低學生感染新冠肺炎機會。然而，停工停課看來與日本文化有相當差距。日本傳媒報道，停課決定受到政府內部官僚反對。有官員甚至表示，停課根本「不可能是個選擇」。

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日本疫情近日變得嚴峻，北海道更成新冠肺炎重災區，但當地有小學在配餐員確診後，僅僅數天仍讓學童繼續上課。日本首相安倍晉三政府遲遲未指示停工停課，惹來外界質疑。

安倍晉三備受壓力下，周四（27日）終於宣佈，全日本小學、初中和高中，自3月2日星期一起停課，至4月初春假結束為止。安倍稱，決定以兒童健康和安全為重。

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不過，這個在外界看來合理而且已經遲來的決定，在日本政府內部卻引起爭議。

共同社報道稱，安倍晉三停課決定，看來事前未有與日本政府部門協調，不少官員都在新聞裏得知停課，感到驚訝。

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有文部科學省高級官員直指，停課決定「沒有考慮過學校人員」，自己難以置信。亦有官員表示：

停課期間誰去照顧年幼小學生？初中生根本無法全日待在家中。全國停課會引發諸多問題，根本不可能是個選擇。

停課決定也同時受到執政和在野黨議員炮轟。有執政黨議員要求安倍撤回決定；在野民主黨則指政府決定突如其來，對教師、夫婦工作家庭和學童感到擔心。

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