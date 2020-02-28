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【新冠肺炎】富臨20家店停業　部分店舖獲減租50%兩個月（第二版）

金融經濟 15:03 2020/02/28

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富臨今早召開股東特別大會，據悉公司部分店鋪獲減租一半。

富臨 （01443） 今早11時舉行年度股東特別大會，針對新型冠狀病毒疫情。據了解，富臨加入新的營運成本控制措施，包括獲部分業主同意，下調二月及三月租金50%，以及獲全體獨立非執行董事主動下調二月薪酬50%。另外，疫情影響下，消費者對外送服務需求大增，集團已加強旗下餐館的外賣服務，反應理想。

集團早前公布一系列營運成本控制方案，包括分別下調全體執行董事和高級管理層薪酬二月薪酬50%及20%。管理層將繼續審視營運情況推出其他應對措施。

根據富臨要求，所有進場人士必須配戴口罩、進場前踏上消毒地氈並使用酒精搓手液清潔雙手。大會將進行體溫測量，體溫在37.2度以上人士不獲進場。

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此外，參會股東需填寫健康申報表，在股東登記處登記資料、提交健康申報表後將獲派發禮品換領券及樽裝水。

富臨稱，會場內所有設備已經徹底清潔消毒，並會擴闊場地確保座位距離保持適度空間，同時加強抽風系統清洗和定時清潔消毒洗手間。

（第二版新增富臨新的營運成本控制措施）

武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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責任編輯：陳健婷

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎
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