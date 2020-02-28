滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）

港股今日跌勢凶險，曾挫近800點，一度失守26000點大關。港股普遍重挫，惟散戶撈底愛股滙豐 （00005） 及阿里巴巴 （09988） 的熱情仍未退減，兩隻股份仍見散戶「血肉長城」護盤，甚至出現「五千人操」大場面。

滙豐今日曾低見53元，收報53.15元，跌2.3%，全日成交額約36億元。阿里巴巴跌幅更勁，曾失守200元大關，收市險守200元大關，跌2.5%，半日成交額近78億元。

滙豐股息率達7.5厘 散戶紛撈底

滙豐股價連番下跌，現價股息率已達7.5厘，吸引長綫收息的投資者入市。今日散戶的「血肉長城」退守53元價位護盤，於午後，於53元出現近「五千人操」，掛出5,500個買盤，合共1,000萬股股份，涉資5.3億元。

另方面，阿里巴巴今日於200元關口爭持。今日午後，於阿里巴巴失守200元關時，於199.5元的買入價位現「千人操」，有1,200個買盤掛出，合共61.2萬股股份，涉資約1.2億元。另於199元買入價位更現「二千人操」，掛出2,500個買盤，合共120萬股股份，涉資2.4億元。

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責任編輯：錢家鋒