  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 22:16
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）

金融經濟 17:00 2020/02/28

分享：

港股今日跌勢凶險，曾挫近800點，一度失守26000點大關。港股普遍重挫，惟散戶撈底愛股滙豐 （00005） 及阿里巴巴 （09988） 的熱情仍未退減，兩隻股份仍見散戶「血肉長城」護盤，甚至出現「五千人操」大場面。

滙豐今日曾低見53元，收報53.15元，跌2.3%，全日成交額約36億元。阿里巴巴跌幅更勁，曾失守200元大關，收市險守200元大關，跌2.5%，半日成交額近78億元。

滙豐股息率達7.5厘 散戶紛撈底

滙豐股價連番下跌，現價股息率已達7.5厘，吸引長綫收息的投資者入市。今日散戶的「血肉長城」退守53元價位護盤，於午後，於53元出現近「五千人操」，掛出5,500個買盤，合共1,000萬股股份，涉資5.3億元。

 

 

另方面，阿里巴巴今日於200元關口爭持。今日午後，於阿里巴巴失守200元關時，於199.5元的買入價位現「千人操」，有1,200個買盤掛出，合共61.2萬股股份，涉資約1.2億元。另於199元買入價位更現「二千人操」，掛出2,500個買盤，合共120萬股股份，涉資2.4億元。

 

 

相關文章：散戶未收手 滙豐阿里續湧現「千人操」（第二版）

責任編輯：錢家鋒

香港股票 滙豐控股（00005） 阿里巴巴－SW（09988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）
道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）
道指本周4日累跌逾3000點 恒指再次超前道指
道指本周4日累跌逾3000點 恒指再次超前道指
滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）
滙豐阿里散戶護盤 滙豐驚見「五千人操」（第三版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
港股夜期反覆再跌194點　失26000關（不斷更新）
港股夜期反覆再跌194點　失26000關（不斷更新）
【口罩供應】連秘魯80萬個口罩都掃到　Big Big Shop首批1200盒口罩明日開放登記（附登記方法）
【口罩供應】連秘魯80萬個口罩都掃到　Big Big Shop首批1200盒口罩明日開放登記（附登記方法）