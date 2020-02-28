【新股IPO】生興控股今起招股 一手入場費3182元

▲ 香港土木工程總承建商生興控股今起至3月9日公開招股，一手（5000股）入場費3182元，3月17日上市。（資料圖片）

香港土木工程總承建商生興控股 （新上市編號：01472） 今起至3月9日公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎0.5元至0.63元，一手（5000股）入場費3182元，3月17日上市，信達國際為獨家保薦人。

是次集資所得款項的70.1%將用於收購額外機器及設備、8.1%用於為正在進行的及未來的地盤平整及道路及渠務工程項目招聘及留聘所需的額外員工、18.3%將用於滿足與將由集團承接的額外政府地盤平整及道路及渠務工程合約有關的適用營運資金需求，以及3.5%將用於升級集團的資訊科技系統及軟件。

截至去年8月底止5個月，生興控股收入為2.1億元，按年增66%；期內溢利為2085.5萬元，升1.1倍。

值得注意的是，生興控股收入來源單一，截至去年8月底止5個月，其所有收入均來自政府部門或法定機構。土木工程拓展署、渠務署及客戶A（一個負責香港公共交通樞紐運營及發展的法定機構）分別佔期內收入80.3%、18.8%及0.9%。

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責任編輯：趙偉津