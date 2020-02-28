【長和盈警？】赫斯基能源入帳蝕近60億　長和「定心丸」：出售和黃醫藥可抵銷（第二版）

▲ 長和表示，去年盈利能力不受赫斯基能源上季虧損影響，因出售和黃醫藥部分權益的收益可完全抵銷。圖為長和系主席李澤鉅。

長和 （00001） 公佈，旗下赫斯基確認上季除稅後非現金資產減值及其他支總額為23億加元（約134億港元），集團所佔虧損份額將計入2019年業績，就EBITDA而言，集團所佔非現金虧損約59.83億港元。

長和補充，因去年10月出售和黃中國醫藥科技部份權益後，不再確認其為附屬公司，而成為49.86%的聯營公司，產生出售收益約68.85億港元，因此集團2019年盈利能力未受赫斯基虧損的不利影響。

此消彼長下，長和並非以「盈利警告」而作出披露，而是列為「自願性公告」。

長和今早股價隨大市走弱，至10時25分，跌1.6%，報67.7元，成交9830萬元。

赫斯基上季業績表現主要與北美洲上游資產有關，其中包括旭日能源項目及大西洋省份及加拿大西部分部，並大致上基於偏低的長期商品價格假設及未來資本開支減少。未來資本開支減少的影響為儲備減少，繼而令資產價值降低。

其他支出則包括撇減勘採相關資產，以及利馬煉油廠於完成原油靈活性項目後與多餘設備相關而終止確認某些資產。

【長和老臣子】周胡慕芳獲港府委任加入港交所董事會

【長和投內地】長實承認有興趣收購上海物業4成股權 「我們有優先購買權」

（第二版加入早市股價反應）

責任編輯：陳健婷