美股黑足一星期　港夜期再瀉逾300點（不斷更新）

▲ 黑期跌650點道指期貨升75點 滙豐ADR跌3%（不斷更新）

美國勢現「黑色一星期」，資金續避險，美十年期債息最低曾見1.155厘，再創低位，美股三大指數早段齊瀉，道指曾挫逾800點，標指暫瀉83點。市場氣氛極度悲觀下，港股交易時段急跌逾600點後，夜期未止跌，暫報25793點，挫377點，低水337點。

【22：45】美十年期債息最低曾見1.155厘，美股急瀉，港股交易時段急跌逾600點後，夜期未止跌，暫報25793點，挫377點，低水337點

道指本周4日累跌逾3000點 恒指再次超前道指

50藍籌今年來僅5股仍升 3藍籌2個月累跌逾兩成（第二版）

【即市解構】疫情擴散港股大跌 恒指下一支持還看25500

交銀洪灝：環球股市陷瘟疫咒 市場低估疫情對經濟衝擊

【21：53】夜期跌182點，報25988點，成交32644張。

【21：00】夜期倒升43點，報26213點。

【17：16】恒指夜期開報26127點，跌43點，早段報25966點，跌204點或0.8%。

【16：46】黑期轉跌，最新跌約50點，報26029點。



美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，觸發市場恐慌拋售，道指暴瀉1190點，亞股下跌，港股低開529點後，跌幅擴大至近800點，跌穿2月3日的「疫市底」，一度跌穿26000點水平，最終跌近650點，守26000關。

【16：43】累計全星期，恒指跌1178點或4.3%。藍籌中，本周僅潤地 （01109） 錄得升幅，全星期升2.3%，為表現最佳藍籌。至於中海油 （00883） 、九倉置業 （01997） 及中石油 （00857） 全星期分別累跌逾一成。

【16：30】3月期指收報26170點，跌518點或1.9%，轉高水40點。

【16：12】黑期於港股收市後拉升，最新升約160點，報26245點。

【16：10】恒指收報26129點，跌648點或2.4%；國指收報10302點，跌290點或2.7%。主板成交急增至1682億元。

瑞聲 （2018） 急挫6.6%，為跌幅最大藍籌。

【15：44】道指期貨跌逾400點後跌幅收窄，最新跌不足130點。

【15：30】港股尾段跌幅逐步收窄，大市最新跌不足600點，意味由低位反彈近200點。

【15：20】騰訊 （00700） 跌幅收窄至2.5%，大市跌幅收窄至不足650點，重上26100水平。

【15：13】港股於26000點暫見支持，午後再稍跌穿即重返其上，最新跌約700點。

【15：01】內地股市午後跌幅擴大，上證綜指收跌3.7%，報2880點，深證成指跌4.8%，報10980點；創業板指跌5.7%，報2071點。

【14：51】大市再次跌穿26000點，暫低見25989點跌穿今早低位。

【14：40】港股午後再跌近800點，續試26000點水平。

【14：30】美國10年期債息1.232厘，創紀錄新低。

【14：28】登輝控股 （01692） 午後曾逆市飈4成高見0.72元，最新仍升21%，報0.6元，為升幅最大股份。登輝控股預期，去年度公司擁有人應佔溢利淨額按年增加不少於50%。

【14：23】道指期貨跌逾400點，跌414點，報25138點。

【14：07】滔搏 （06110） 跌近8%；人保 （01339） 跌2.9%，破底低見2.71元。MSCI季檢結果將於收市後生效，MSCI中國指數新增6隻股份，包括瑞幸咖啡（LK）、人保、上海萊士（深：002252）、滔搏 、聞泰科技（滬：600745）及再鼎醫藥（ZLAB）。

MSCI中國指數納入人保、滔博等6股 首次有科創板股份納入MSCI指數體系

【13：58】滙豐 （00005） 股價跌2.4%，現價股息率升至7.5厘。

另外，友邦 （01299） 跌2.6%。大和最新發報告形容，友邦將迎來「另一個黃金10年」，將目標價上調4.2%至100元。

友邦創1個月低 大和籲買：友邦新黃金10年、上望100元

【13：30】道指期貨跌幅擴大至273點，最新報25279點。

【13：14】ATM3股，阿里巴巴 （09988） 跌2.6%，跌穿200元水平；騰訊 （00700） 跌3.5%，失守390元水平；美團 （03690） 跌4.4%，失守100關。

【13：12】港股自去年8月跌至24899點見底反彈，升至1月29174點見頂回落，今日跌穿黃金比率高位回吐61.8%（26532點），一旦跌穿26000關，將下調高位回76.4%（25908點）支持。若失守，則要試去年10月前低位25500水平，以至「還原基本步」，回落至去年8月低位。

【13：02】九龍倉置業 （01997） 旗下海港企業 （00051） 跌3.6%，破底低見10.2元。海港企業去年基礎盈利減少15%至4.35億元，收入亦減12%至13.95億元。

海港企業去年基礎盈利減15% 吳天海：危機何時了？

【13：00】港股午後初段跌逾700點，再次下試26000點水平。

【12：58】被稱為「港版恐慌指數」的恒生波幅指數升穿30，報30.99。

【12：40】黑期最新跌約840點，報25982點，道指期貨跌124點，報25428點。

【12：05】港股承接美股跌勢，恒指半日急挫670點或2.5%，中午收報26108點，跌穿月底的「疫市底」，惟26000點暫見支持，稍跌穿便重返其上，失而復得。國指中午收報10302點，跌290點或2.7%主板成交急增至816億元。

重磅藍籌騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及中移動 （00941） 分別跌逾3%。

50隻藍籌全綫下跌，九倉置業 （01997） 、吉利 （00175） 及瑞聲 （02018） 齊挫6%。

【11：36】道指期貨最新跌132點，報25420點。

【11：33】港股跌近800點，曾穿26000點水平，低見25995點。

【11：30】A股下挫，上證綜指半日跌3.4%；深證成指半日跌4.4%；創業板指半日跌5%。

【11：15】港交所 （00388） 跌幅不斷擴大，最新跌3.3%，低見252元。

【11：08】港股跌逾700點，低見26070點，下試26000點大關支持。

【11：00】大市跌幅曾擴大至近700點，最多跌689點低見26089點，最新於26100點水平上落。

【10：50】汽車股下挫，吉利 （00175） 跌5.8%；比亞迪 （01211） 跌5.8%；長汽 （02333） 跌4.3%；廣汽 （02238） 跌3.9%；華晨 （01114） 跌2.9%。

【10：49】內地股市跌幅擴大，上證跌2.7%；深證跌3.5%；創業板指跌3.9%。

【10：31】騰訊 （00700） 突急插近3%，股價跌穿390元水平，低見387元。

【10：27】港股跌幅再次擴大，恒指跌約600點，跌穿26200點水平。

【10：20】九倉 （00004） 跌幅擴大至一成半，低見16.32元。

【會德豐私有化】九倉早市跌一成半 會德豐失水位曾跌7%

【10：15】蘋果（Apple，美：AAPL）隔晚跌6.5%，瑞聲 （02018） 跌幅擴大至近7%，低見50.75元。舜宇 （02382） 跌4.4%。高偉電子 （01415） 跌6%；丘鈦 （01478） 跌5.2%。

【10：05】中生製藥 （01177） 逆市升1%，為50藍籌當中惟一上升股份。中生製藥公布，附屬正大天晴藥業集團開發治療支氣管哮喘藥物「吸入用布地奈德混懸液」，其商品名稱為天晴速暢，已獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。

【10：00】手機設備股插水，手機孖寶瑞聲 （02018） 挫逾半成，低見51.6元；舜宇 （02382） 跌近4%。

【09：52】被稱為「港版恐慌指數」的恒生波幅指數升至29.47，升穿2018年10月高，反映市場恐慌情緒漸級。

【09：49】港股跌幅收窄至500點以下，於26300點水平。

【09：41】50隻藍籌全綫下跌，其中，中海油 （00883） 跌4.8%，為跌幅最大藍籌。

【09：37】港股早段跌幅擴大，曾跌逾600點，最新報26183點，跌595點。

【09：36】長和 （00001） 股價跌1.7%。長和公佈，旗下赫斯基確認上季除稅後非現金資產減值及其他支總額為23億加元（約134億港元），集團所佔虧損份額將計入2019年業績。

【長和盈警？】赫斯基能源入帳蝕近60億 長和「定心丸」：出售和黃醫藥可抵銷

【09：35】新地 （00016） 績後跌近3%。新地公布，截至去年12月底止半年度業績，基礎溢利134.22億元，按年減少2.3%，每股基礎溢利4.63元。中期息1.25元。

【藍籌業績】新地半年少賺2% 疫情令物業銷售放緩但用家仍有需求

【09：31】內地3大股指低開，上證跌2.23%，深證跌3.32%，創業板指跌3.75%。

【09：31】重磅藍籌跌幅擴大，騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾2%；中移動 （00941） 跌逾3%。

【09：28】3月期指跌幅擴大至700點。

【09：26】壹傳媒 （00282） 股價低開4.2%。壹傳媒創辦人黎智英被捕。據了解，警方將就黎智英涉嫌於2017年6月恐嚇《東方日報》記者作出檢控，並就其去年8月31日涉嫌參與非法集結錄取口供。

【09：23】九倉 （00004） 今早復牌，股價挫13.7%。會德豐 （00020） 回吐5.6%；九倉置業 （01997） 續跌2.4%，破底低見36.8元。

【會德豐私有化】會德豐擬私有化後除牌 涉81.5億現金＋換股九倉九置 吳光正：不加價（第二版）

【會德豐私有化】拆解吳光正家族財技 溢價五成小股東明賺暗蝕？（第三版）

【09：21】恒指開報26249點，跌529點或2%；國指開報10372點，跌220點或2.1%。

騰訊 （00700） 跌近2%；滙豐 （00005） 跌1.9%；中移動 （00941） 跌1.3%；港交所 （00388） 跌1.7%；友邦 （01299） 跌2.4%。

【09：18】人民幣中間價報7.0066，上調149點子。

【09：15】3月期指開報26168點，跌520點或2%。

【08：40】日經225指數跌幅擴大至3%。

【08：24】日經225指數初段跌1.9%，報21524點；首爾KOSPI指數跌1.6%，報2021點。

【08：00】黑期最新跌約650點，報26164點；道指期貨升75點，報25627點。

【07：55】滙豐 （00005） ADR跌3.1%，報52.72元；騰訊 （00700） ADR跌2.7%，報388.49元。

道指暴瀉1190點 騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）

【07：50】煜盛文化 （新上市編號︰01859） 今日起招股，計劃發行4億股，招股價介乎2.25元至3.37元，每手1000股，1手入場費3404元。

【新股IPO】煜盛文化今起招股 入場費3404元

【07：00】美股尾市10分鐘跳崖式急插，道指跌1190點，報25766點，跌幅4.4%；標指跌137點，報2978點，跌幅4.4%；納指跌414點，報8566點，跌幅4.6%。

港股ADR收報26262點，跌515點或2%；恒指夜期收報26422點，跌266點或1%。

道指瀉1190點港股ADR跌515點 油價5連跌紐油跌逾3%

責任編輯︰梁浩碩