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港股跌700點 下試26000點大關支持（不斷更新）

金融經濟 11:31 2020/02/28

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黑期跌650點道指期貨升75點 滙豐ADR跌3%（不斷更新）

美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，觸發市場恐慌拋售，道指暴瀉1190點，亞股下跌，港股低開529點後，跌幅擴大至逾700點，跌穿2月3日的「疫市底」。

道指本周4日累跌逾3000點 恒指再次超前道指

【60歲投年金】假設有100萬MPF 　最多宜投保幾多年金？

【11：30】A股下挫，上證綜指半日跌3.4%；深證成指半日跌4.4%；創業板指半日跌5%。

【11：15】港交所 （00388） 跌幅不斷擴大，最新跌3.3%，低見252元。

【11：08】港股跌逾700點，低見26070點，下試26000點大關支持。

【11：00】大市跌幅曾擴大至近700點，最多跌689點低見26089點，最新於26100點水平上落。

【10：50】汽車股下挫，吉利 （00175） 跌5.8%；比亞迪 （01211） 跌5.8%；長汽 （02333） 跌4.3%；廣汽 （02238） 跌3.9%；華晨 （01114） 跌2.9%。

【10：49】內地股市跌幅擴大，上證跌2.7%；深證跌3.5%；創業板指跌3.9%。

【10：31】騰訊 （00700） 突急插近3%，股價跌穿390元水平，低見387元。

【10：27】港股跌幅再次擴大，恒指跌約600點，跌穿26200點水平。

【10：20】九倉 （00004） 跌幅擴大至一成半，低見16.32元。

【會德豐私有化】九倉早市跌一成半　會德豐失水位曾跌7%

【10：15】蘋果（Apple，美：AAPL）隔晚跌6.5%，瑞聲 （02018） 跌幅擴大至近7%，低見50.75元。舜宇 （02382） 跌4.4%。高偉電子 （01415） 跌6%；丘鈦 （01478） 跌5.2%。

【10：05】中生製藥 （01177） 逆市升1%，為50藍籌當中惟一上升股份。中生製藥公布，附屬正大天晴藥業集團開發治療支氣管哮喘藥物「吸入用布地奈德混懸液」，其商品名稱為天晴速暢，已獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。

【10：00】手機設備股插水，手機孖寶瑞聲 （02018） 挫逾半成，低見51.6元；舜宇 （02382） 跌近4%。

【09：52】被稱為「港版恐慌指數」的恒生波幅指數升至29.47，升穿2018年10月高，反映市場恐慌情緒漸級。

【09：49】港股跌幅收窄至500點以下，於26300點水平。

【09：41】50隻藍籌全綫下跌，其中，中海油 （00883） 跌4.8%，為跌幅最大藍籌。

【09：37】港股早段跌幅擴大，曾跌逾600點，最新報26183點，跌595點。

【09：36】長和 （00001） 股價跌1.7%。長和公佈，旗下赫斯基確認上季除稅後非現金資產減值及其他支總額為23億加元（約134億港元），集團所佔虧損份額將計入2019年業績。

【長和盈警？】赫斯基能源入帳蝕近60億　長和「定心丸」：出售和黃醫藥可抵銷

【09：35】新地 （00016） 績後跌近3%。新地公布，截至去年12月底止半年度業績，基礎溢利134.22億元，按年減少2.3%，每股基礎溢利4.63元。中期息1.25元。

【藍籌業績】新地半年少賺2%　疫情令物業銷售放緩但用家仍有需求

【09：31】內地3大股指低開，上證跌2.23%，深證跌3.32%，創業板指跌3.75%。

【09：31】重磅藍籌跌幅擴大，騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾2%；中移動 （00941） 跌逾3%。

【09：28】3月期指跌幅擴大至700點。

【09：26】壹傳媒 （00282） 股價低開4.2%。壹傳媒創辦人黎智英被捕。據了解，警方將就黎智英涉嫌於2017年6月恐嚇《東方日報》記者作出檢控，並就其去年8月31日涉嫌參與非法集結錄取口供。

【09：23】九倉 （00004） 今早復牌，股價挫13.7%。會德豐 （00020） 回吐5.6%；九倉置業 （01997） 續跌2.4%，破底低見36.8元。

【會德豐私有化】會德豐擬私有化後除牌　涉81.5億現金＋換股九倉九置　吳光正：不加價（第二版）

【會德豐私有化】拆解吳光正家族財技　溢價五成小股東明賺暗蝕？（第三版）

【09：21】恒指開報26249點，跌529點或2%；國指開報10372點，跌220點或2.1%。

騰訊 （00700） 跌近2%；滙豐 （00005） 跌1.9%；中移動 （00941） 跌1.3%；港交所 （00388） 跌1.7%；友邦 （01299） 跌2.4%。

【09：18】人民幣中間價報7.0066，上調149點子。

【09：15】3月期指開報26168點，跌520點或2%。

【08：40】日經225指數跌幅擴大至3%。

【08：24】日經225指數初段跌1.9%，報21524點；首爾KOSPI指數跌1.6%，報2021點。

【08：00】黑期最新跌約650點，報26164點；道指期貨升75點，報25627點。

【07：55】滙豐 （00005） ADR跌3.1%，報52.72元；騰訊 （00700） ADR跌2.7%，報388.49元。

道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）

【07：50】煜盛文化 （新上市編號︰01859） 今日起招股，計劃發行4億股，招股價介乎2.25元至3.37元，每手1000股，1手入場費3404元。

【新股IPO】煜盛文化今起招股 入場費3404元

【07：00】美股尾市10分鐘跳崖式急插，道指跌1190點，報25766點，跌幅4.4%；標指跌137點，報2978點，跌幅4.4%；納指跌414點，報8566點，跌幅4.6%。

港股ADR收報26262點，跌515點或2%；恒指夜期收報26422點，跌266點或1%。

道指瀉1190點港股ADR跌515點 油價5連跌紐油跌逾3%

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238） 華晨中國汽車（01114） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 中國生物製藥（01177） 舜宇光學科技（02382） 瑞聲科技（02018） 中國海洋石油（00883）

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