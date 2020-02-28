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道指瀉1190點港股ADR跌515點 油價5連跌紐油跌逾3%

金融經濟 07:32 2020/02/28

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道指瀉1190點港股ADR跌515點 油價5連跌紐油跌逾3%

道指瀉1190點
美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，觸發市場恐慌拋售，美股尾市10分鐘跳崖式急插，道指跌1190點，報25766點，跌幅4.4%；標指跌137點，報2978點，跌幅4.4%；納指跌414點，報8566點，跌幅4.6%。

港股ADR跌515點
港股ADR收報26262點，跌515點或2%；恒指夜期收報26422點，跌266點或1%。

油價5連跌 紐油跌逾3%
市場憂慮新冠肺炎打擊經濟及原油需求，油價連跌第5日，紐約期油收報47.09美元，跌1.64美元或3.4%；布蘭特期油收報52.18美元，跌1.25美元或2.3%。

美滙指數跌0.6%
市場預期聯儲局將減息支撑經濟，美元下跌，美滙指數報98.39，跌0.6%；歐元兌美元報1.0998；美元兌日圓報109.67。

美國10年期債息報1.274厘。

紐約期金連跌3日
金價續獲利回吐，紐約期金收報1642.5美元，微跌0.6美元，連跌第3日。現貨金於1648美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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