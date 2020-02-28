【美股收市】10年債息再新低 道指暴瀉1190點標指跌穿3000關

美股尾市10分鐘跳崖式急插，道指全日暴瀉逾1190點，大型科技股捱沽，3大指數跌幅逾4.4%，標指跌穿3000點。

美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，觸發市場恐慌拋售，單單3隻重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）、波音（Boeing，美︰BA）及微軟（Microsoft，美︰MSFT）合共拖累道指跌330點。加上再有跨國巨企就疫情發盈警，美股連續第4日下跌，10年期債息再創新低。

本港今晨5時，道指跌1190點，報25766點，跌幅4.4%；標指跌137點，報2978點，跌幅4.4%；納指跌414點，報8566點，跌幅4.6%。歐洲Stoxx 600指數收市跌3.8%。

標指11個板塊全軍盡墨，9個板塊挫逾4%，跌幅居首的三大板塊房地產、能源及資訊科技股挫逾5.3%，醫療保健股跌3.3%最小。

30隻道指成分股僅業務包括製造口罩的3M（美：MMM）微升，其餘29隻全綫下跌，蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美︰MSFT）分別跌6.5%及7.1%，波音則跌5.8%。

微軟因疫情影響供應商出貨進度，料「更多個人電腦」（More Personal Computing）業務今季收入難以達到107.5億至111.5億美元的目標，為蘋果後另一就疫情發盈警的重量級科企。

避險情緒升溫，美債受追捧，價升息跌，10年債息曾創1.2408厘的新低。現貨金一度彈1.2%，高見1,660.38美元。日圓曾升0.7%，高見109.62兌1美元。

英國稱6月視乎磋商進展，決定是否退出與歐盟貿易談判，英鎊滙價偏軟，跌0.1%，報1.2888美元。

市場繼續押注聯儲局將減息，以支撑經濟。美元再跌，美滙指數尾市挫0.6%，報98.44；歐元最多彈1.2%升穿1.1美元水平，高見1.1006美元。

原油需求憂慮未退，油價連跌5日，紐約期油和布蘭特期油曾急挫5.9%及4.6%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1190點 25766點 美國標指 -137點 2978點 美國納指 -414點 8566點 歐洲Stoxx 600指數 -3.8% 389.45點 美匯指數 -0.6% 98.44 歐元 +1.1% 1.0999美元 日圓 +0.7% 109.69兌1美元 美國2年債息 -9點子 1.0655厘 美國10年債息 -6點子 1.2722厘 紐約期油 -4.8% 46.37美元 倫敦布蘭特期油 -3.7% 51.47美元 現貨金 +0.2% 1643.54美元 ＊截至本港今晨5時50分

責任編輯：李勝君