【美股收市】10年債息再新低 道指暴瀉1190點標指跌穿3000關

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彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行（訂戶專享）
美股尾市10分鐘跳崖式急插，道指全日暴瀉逾1190點，大型科技股捱沽，3大指數跌幅逾4.4%，標指跌穿3000點。
美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，觸發市場恐慌拋售，單單3隻重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）、波音（Boeing，美︰BA）及微軟（Microsoft，美︰MSFT）合共拖累道指跌330點。加上再有跨國巨企就疫情發盈警，美股連續第4日下跌，10年期債息再創新低。
本港今晨5時，道指跌1190點，報25766點，跌幅4.4%；標指跌137點，報2978點，跌幅4.4%；納指跌414點，報8566點，跌幅4.6%。歐洲Stoxx 600指數收市跌3.8%。
標指11個板塊全軍盡墨，9個板塊挫逾4%，跌幅居首的三大板塊房地產、能源及資訊科技股挫逾5.3%，醫療保健股跌3.3%最小。
30隻道指成分股僅業務包括製造口罩的3M（美：MMM）微升，其餘29隻全綫下跌，蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美︰MSFT）分別跌6.5%及7.1%，波音則跌5.8%。
微軟因疫情影響供應商出貨進度，料「更多個人電腦」（More Personal Computing）業務今季收入難以達到107.5億至111.5億美元的目標，為蘋果後另一就疫情發盈警的重量級科企。
避險情緒升溫，美債受追捧，價升息跌，10年債息曾創1.2408厘的新低。現貨金一度彈1.2%，高見1,660.38美元。日圓曾升0.7%，高見109.62兌1美元。
英國稱6月視乎磋商進展，決定是否退出與歐盟貿易談判，英鎊滙價偏軟，跌0.1%，報1.2888美元。
市場繼續押注聯儲局將減息，以支撑經濟。美元再跌，美滙指數尾市挫0.6%，報98.44；歐元最多彈1.2%升穿1.1美元水平，高見1.1006美元。
原油需求憂慮未退，油價連跌5日，紐約期油和布蘭特期油曾急挫5.9%及4.6%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-1190點
|25766點
|美國標指
|-137點
|2978點
|美國納指
|-414點
|8566點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.8%
|389.45點
|美匯指數
|-0.6%
|98.44
|歐元
|+1.1%
|1.0999美元
|日圓
|+0.7%
|109.69兌1美元
|美國2年債息
|-9點子
|1.0655厘
|美國10年債息
|-6點子
|1.2722厘
|紐約期油
|-4.8%
|46.37美元
|倫敦布蘭特期油
|-3.7%
|51.47美元
|現貨金
|+0.2%
|1643.54美元
|＊截至本港今晨5時50分
責任編輯：李勝君