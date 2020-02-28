【美股午市】10年債息再新低 道指曾瀉近千點後跌幅收窄
美股早市大波動，曾瀉近一千點，道指最多曾跌960點陷調整區，低見25997點，幸有買盤吸納，跌勢迅速緩減，午市跌幅暫逾400點。
美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，加上再有跨國巨企就疫情發盈警，美股連續第4日下跌，道指甫開市即挫430點後跌勢未止，美國10年期債息再創新低。
本港今晨2時30分，道指跌402點，報26554點，跌幅1.5%；標指跌28點，報3087點，跌幅0.9%；納指跌157點，報8823點，跌幅1.8點。歐洲Stoxx 600指數收市跌3.8%。
標指11個板塊全綫下跌，三大板塊房地產、能源及資訊科技股跌逾2%；醫療保健股跌0.6%表現稍佳。
30隻道指成分股幾乎全綫下跌，重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美︰MSFT）分別最多跌6.5%及4.9%，午市兩股仍跌3.4%及2.8%。
微軟因疫情影響供應商出貨進度，料「更多個人電腦」（More Personal Computing）業務今季收入難以達到107.5億至111.5億美元的目標，為蘋果後另一就疫情發盈警的重量級科企。
避險情緒升溫，美債受追捧，價升息跌，10年債息曾創1.2408厘的新低。現貨金一度彈1.2%，高見1,660.38美元。日圓曾升0.7%，高見109.7兌1美元。
英國稱6月視乎磋商進展，決定是否退出與歐盟貿易談判，英鎊滙價偏軟，午市跌0.1%，報1.289美元。
市場繼續押注聯儲局將減息，以支撑經濟。美元再跌，美滙指數午市挫0.5%，報98.54；歐元彈1%，報1.0985美元。
原油需求憂慮未退，油價連跌5日，紐約期油和布蘭特期油同挫3.1%及2.6%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-402點
|26554點
|美國標指
|-28點
|3087點
|美國納指
|-157點
|8823點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.8%
|389.45點
|美匯指數
|-0.5%
|98.54
|歐元
|+1.0%
|1.0985美元
|日圓
|+0.3%
|110.05兌1美元
|美國2年債息
|-5點子
|1.1051厘
|美國10年債息
|-3點子
|1.2988厘
|紐約期油
|-3.1%
|47.22美元
|倫敦布蘭特期油
|-2.6%
|52.07美元
|現貨金
|微跌
|1640.92美元
|＊截至本港今晨2時30分
責任編輯：李勝君