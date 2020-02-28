【美股午市】10年債息再新低 道指曾瀉近千點後跌幅收窄

美股早市大波動，曾瀉近一千點，道指最多曾跌960點陷調整區，低見25997點，幸有買盤吸納，跌勢迅速緩減，午市跌幅暫逾400點。

美國出現首宗感染途徑未明的新冠肺炎病例，疑屬社區傳播，加上再有跨國巨企就疫情發盈警，美股連續第4日下跌，道指甫開市即挫430點後跌勢未止，美國10年期債息再創新低。

本港今晨2時30分，道指跌402點，報26554點，跌幅1.5%；標指跌28點，報3087點，跌幅0.9%；納指跌157點，報8823點，跌幅1.8點。歐洲Stoxx 600指數收市跌3.8%。

標指11個板塊全綫下跌，三大板塊房地產、能源及資訊科技股跌逾2%；醫療保健股跌0.6%表現稍佳。

30隻道指成分股幾乎全綫下跌，重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美︰MSFT）分別最多跌6.5%及4.9%，午市兩股仍跌3.4%及2.8%。

微軟因疫情影響供應商出貨進度，料「更多個人電腦」（More Personal Computing）業務今季收入難以達到107.5億至111.5億美元的目標，為蘋果後另一就疫情發盈警的重量級科企。

避險情緒升溫，美債受追捧，價升息跌，10年債息曾創1.2408厘的新低。現貨金一度彈1.2%，高見1,660.38美元。日圓曾升0.7%，高見109.7兌1美元。

英國稱6月視乎磋商進展，決定是否退出與歐盟貿易談判，英鎊滙價偏軟，午市跌0.1%，報1.289美元。

市場繼續押注聯儲局將減息，以支撑經濟。美元再跌，美滙指數午市挫0.5%，報98.54；歐元彈1%，報1.0985美元。

原油需求憂慮未退，油價連跌5日，紐約期油和布蘭特期油同挫3.1%及2.6%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -402點 26554點 美國標指 -28點 3087點 美國納指 -157點 8823點 歐洲Stoxx 600指數 -3.8% 389.45點 美匯指數 -0.5% 98.54 歐元 +1.0% 1.0985美元 日圓 +0.3% 110.05兌1美元 美國2年債息 -5點子 1.1051厘 美國10年債息 -3點子 1.2988厘 紐約期油 -3.1% 47.22美元 倫敦布蘭特期油 -2.6% 52.07美元 現貨金 微跌 1640.92美元 ＊截至本港今晨2時30分

責任編輯：李勝君