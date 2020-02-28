【60歲投年金】假設有100萬MPF 　最多宜投保幾多年金？

▲ 新一份財政預算案中，政府提到有意把香港年金計劃（又稱公共年金）的最低投保年齡由65歲降至60歲，有利更多市民按自己需要及早參與。

新一份財政預算案中，政府提到有意把香港年金計劃（又稱公共年金）的最低投保年齡由65歲降至60歲，有利更多市民按自己需要及早參與。不過，究竟市民把多少資產投保到年金才適合，不妨參考「120減自身歲數」方程式。

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「120減自身歲數」方程式是一套資產配置的簡單法則，計算出來的結果屬自身資產應投資於股票的比例，其餘為債券。舉一例，假設你現時40歲，根據上述方程式，你應投放約80%資產在股票，20%到債券。至於風險胃納較低的市民，則可自行調節方程式，轉為「110減自身歲數」，甚至「110減自身歲數」，愈不喜歡風險者，方程式基數愈低。

資產配置沒有硬性指標，但「120減自身歲數」方程式對配置年金亦有一定參考價值。年金實際是保險性質，對沖「長壽風險」，但卻同時有部分債券特質，風險偏低之餘，心能為持有者帶來定息收入。

投資進取市民 100萬MPF最多宜投保40萬年金

假設一名60歲退休男性市民，透過宣誓形式於同年提取MPF，金額假設為100萬元，根據「120減自身歲數」方程式，股票比例為60萬元，債券則約40萬元，意味他最多宜投保約40萬元到公共年金（按把方程式調整至「100減自身歲數」，投保金額則為60萬元）。

以年金公司資料，公共年金的內部回報率維持4厘不變，假設60歲男性每投保100萬元，隨後每月將可獲取5100元的年金；女性則每月可以取4700元年金。

值得注意是，年金與真實債券不同，沒有二手市場，市民在正常情況下，不能隨便提取本金（提早退保或有損失），意味流動性有一定限制，且60歲男性若投保40萬元年金，每月收取金額僅2040元，其餘生活費用或需靠積蓄。

因此，投資者宜預留一定資產配置到債券（或債券基金）身上，以添資金流動性，上述年金投保金額為按「120減自身歲數」方程式計算得來的配置上限。

分散投資總是退休規劃的最佳拍擋，若退休時僅有100萬現金，盡投公共年金絕對是不智之選，認清年金保險本質，再作規劃，當然是最合適之道。



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