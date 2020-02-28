【東京奧運】若東京奧運因肺炎疫情取消 日本經濟損失有幾大？

▲ 日本疫情急速惡化，東京奧運或未能如期舉行。

日本新冠肺炎疫情蔓延，恐會波及１今年7月的東京奧運。國際奧委會（IOC）此此亦表示，2020東京奧運能否如期揭幕存有變數。據日本官方公布，東京奧運預算為1.35萬億日圓（約954億港元），這僅僅考慮到政府的直接支出，未計及其他間接成本及企業的投資。這意味着，若奧運取消，日本將蒙受巨大經濟損失。

美聯社日前參考日本政府審計委員會的報告，計算出2020東奧若停辦，日本至少損失250億美元（相當於1948億港元）。報道指出，日本企業已就奧運活動支超過30億美元的贊助費。另方面，2019至2021年間，日本九個大城市將新增8萬間酒店房，其中東京的酒店亦預計旅客人數會激增，不少酒店亦已斥巨資翻新。

學校停課恐推後暑假 影響奧運

目前，日本政府史無前例地宣布全國停課，減少人員聚集。值得注意的是，在停課過後，日本學校可能會為了追回教學進度而縮短暑假，連帶影響東奧所能創造的經濟效益。

與此同時，日本的大型企業的招聘活動亦被迫延後。日本就業信息大型企業Mynavi于26日宣佈，中止原定3月1至15日舉行的聯合企業介紹會。由於文化傳統，日本的求職過程比時間相對較長，會有更多禮節和程序。若企業延後招聘，則意味着在東奧來臨時許多企業有機會面臨人手短缺，造成損失。

日本GDP或現斷崖式下滑

日本內閣2月中時發布了去年第四季國內生産總值（GDP），其按計年錄得6.3％的驚人跌幅，反映內經濟已面臨嚴峻挑戰。而今次東京奧運，可以說是日本翻身的機會。若奧運取消，日本經濟恐會出現斷崖式下滑，令經濟再次陷入低谷。

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