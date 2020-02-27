【美股早市】道指急挫960點陷調整區 10年美債息再新低

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【伊朗疫情】伊朗副總統確診 沙特嚴防病毒 停發聖城簽證
美國出現首宗感染途徑未明的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例，疑屬社區傳播，加劇投資者對疫情蔓延的憂慮，美股本周跌勢持續，3大指數周四早段同挫逾3%，道指急跌超過960點，低見25997點；美債繼續受追捧，10年美債息再創新低。
30隻道指成分股幾乎全線下跌，重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）、微軟（Microsoft，美：MSFT）、英特爾（Intel，美：INTC）、卡特彼勒（Caterpillar，美：CAT）跌幅介乎2.1%至6%。
電商Best Buy（美：BBY）縱上季業績優於預期，但仍跟隨大市下跌，挫2.9%。期內，盈利按年升1%至7.45億美元，經調整後每股盈利2.9美元，優於預期的2.75美元；收入按年升3%至152億美元，同店銷售增長3.2%，均勝預期。
與旅遊相關的Booking Holdings（美：BKNG）和萬豪國際（Marriott，美：MAR）季績均勝預期，但受疫情影響，Booking Holdings今季展望未達預期，萬豪國際則稱無法評估疫情影響。Booking Holdings股價先跌後反彈，升1.3%。萬豪國際跌1.1%。
市場繼續押注美國聯儲局將會減息，以支撐經濟。美元再跌，美匯指數挫0.6%，報98.41；歐元彈1.1%，報1.1002美元。
原油需求憂慮未退，油價連跌5日，紐約期油和布蘭特期油分別挫5.4%和4.2%，報46.11美元和51.17美元。
避險情緒升溫，美債受追捧，價升息跌，10年美債息曾見1.24厘的新低；日圓升0.6%，報109.75兌1美元；現貨金彈0.9%，報1658美元。
美國去年第4季年率化國內生產總值（GDP）終值維持增長2.1%，符合預期，但料今季GDP將受疫情打擊。1月份耐用品定單按月跌0.2%，顯著優於市場預期的下跌1.5%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-826點
|26135點
|美國標指
|-93點
|3023點
|美國納指
|-307點
|8672點
|歐洲Stoxx 600指數
|-4.5%
|386.44點
|美匯指數
|-0.6%
|98.38
|歐元
|+1.1%
|1.1003美元
|日圓
|+0.6%
|109.77兌1美元
|美國2年債息
|-9點子
|1.054厘
|美國10年債息
|-5點子
|1.261厘
|紐約期油
|-5.6%
|46.02美元
|倫敦布蘭特期油
|-4.4%
|51.07美元
|現貨金
|+1%
|1659.2美元
|＊截至本港晚上11時45分
責任編輯：方賢