【美股早市】道指急挫960點陷調整區 10年美債息再新低

美國出現首宗感染途徑未明的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例，疑屬社區傳播，加劇投資者對疫情蔓延的憂慮，美股本周跌勢持續，3大指數周四早段同挫逾3%，道指急跌超過960點，低見25997點；美債繼續受追捧，10年美債息再創新低。

30隻道指成分股幾乎全線下跌，重磅股蘋果（Apple，美：AAPL）、微軟（Microsoft，美：MSFT）、英特爾（Intel，美：INTC）、卡特彼勒（Caterpillar，美：CAT）跌幅介乎2.1%至6%。

電商Best Buy（美：BBY）縱上季業績優於預期，但仍跟隨大市下跌，挫2.9%。期內，盈利按年升1%至7.45億美元，經調整後每股盈利2.9美元，優於預期的2.75美元；收入按年升3%至152億美元，同店銷售增長3.2%，均勝預期。

與旅遊相關的Booking Holdings（美：BKNG）和萬豪國際（Marriott，美：MAR）季績均勝預期，但受疫情影響，Booking Holdings今季展望未達預期，萬豪國際則稱無法評估疫情影響。Booking Holdings股價先跌後反彈，升1.3%。萬豪國際跌1.1%。

市場繼續押注美國聯儲局將會減息，以支撐經濟。美元再跌，美匯指數挫0.6%，報98.41；歐元彈1.1%，報1.1002美元。

原油需求憂慮未退，油價連跌5日，紐約期油和布蘭特期油分別挫5.4%和4.2%，報46.11美元和51.17美元。

避險情緒升溫，美債受追捧，價升息跌，10年美債息曾見1.24厘的新低；日圓升0.6%，報109.75兌1美元；現貨金彈0.9%，報1658美元。

美國去年第4季年率化國內生產總值（GDP）終值維持增長2.1%，符合預期，但料今季GDP將受疫情打擊。1月份耐用品定單按月跌0.2%，顯著優於市場預期的下跌1.5%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -826點 26135點 美國標指 -93點 3023點 美國納指 -307點 8672點 歐洲Stoxx 600指數 -4.5% 386.44點 美匯指數 -0.6% 98.38 歐元 +1.1% 1.1003美元 日圓 +0.6% 109.77兌1美元 美國2年債息 -9點子 1.054厘 美國10年債息 -5點子 1.261厘 紐約期油 -5.6% 46.02美元 倫敦布蘭特期油 -4.4% 51.07美元 現貨金 +1% 1659.2美元 ＊截至本港晚上11時45分

責任編輯：方賢