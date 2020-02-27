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港府擬減ETF市場莊家印花稅　證券業協會︰有助開拓ETF產品

金融經濟 21:48 2020/02/27

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證券業協會主席徐聯安表示，同意政府減免ETF印花稅，惟他希望政府能助業界應對困境。

政府在周三（27日）公布的財政預案中，提出減免在香港上市交易所買賣基金（ETF）的市場莊家，在申購、贖回ETF單位時的印花稅。證券業協會主席徐聯安表示，同意鼓勵ETF措施，同時政府也須加強投資者教育，增加產品透明度，令ETF的投資文化更加普及。他續指，措施有助鼓勵更多國際大型機構來港開拓ETF產品。

徐聯安表示，ETF在本港有很大的發展空間。ETF自1997年推出以來交易量持續上升，2020年1月，ETF和槓桿及反向產品的平均每日成交額為63億元，較2019年12月上升54%，發展潛力巨大。

他認為，雖然今次的寛免似是削弱政府稅收，但從擴大市場份額的角度而言，長遠來說反而能增加整體收益。

另外，預算案提及發行通脹掛勾債券iBond及為長者而設的銀色債券，總額不少於130億元。徐聯安表示，今次重新啟動iBond，相信對擴大零售債券市場有推動作用。在目前銀行儲蓄存款低至0.01%的低息環境，iBond對保守型投資者而言，將會是另一更佳的選擇。

惟他指出，銀色債券針對65歲或以上的長者，保證最低息率2厘，過去4年共發行了120億元。若能擴大認購資格至60歲居民，相信能吸引更多合資格市民認購。

預算案未有幫助業界困境

徐聯安指出，預算案對證券從業員及券商所面臨的困境未有着墨。近兩年來，中小型券商申請暫時停業及自願停業數目颷升，不少券商出現收入不穩及人才流失的情況，令人憂慮。希望政府可以審視有關行業的營運環境，適度作出具針對性的支援措施，例如減免交易所前台及交易系統、資訊、數據網絡、CCASS等費用。
 
同時，在可控範圍內，他希望政府可考慮將券商納入跨境理財通的機制，一起參與大灣區的資產管理、產品開發、分銷及風險管理等業務，帶動理財產業鏈及相關專業服務的發展。
 
相關文章︰【財政預算案2020】政府擬寬免市場莊家申講贖回ETF印花稅

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