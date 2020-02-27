  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 22:40
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【歐洲口罩】醫用口罩供應短缺 德國醫院料最多捱半年

環球社會熱點 21:37 2020/02/27

分享：

歐洲多國爆發新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（又稱武漢肺炎），口罩需求急升。

歐洲多國爆發新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（又稱武漢肺炎），口罩需求急升。大部分歐洲口罩製造商的生產線都在中國，但中國因新冠肺炎疫嚴重，禁止出口醫用口罩，令歐洲面臨口罩短缺。有德國醫院料最多捱到半年，一個口罩或要用兩次。

意大利口罩炒至近百蚊個 價錢太癲當局出手調查

N95「工業用」與「醫用」口罩 具同樣保護功效

《德國之聲》報道，捷克醫用口罩製造商Respilon主要供應歐盟國家和美國，疫情令口罩需求增逾10倍，公司生意急增。

行政總裁齊馬（Roman Zima）相信，歐洲很快會出現口罩供應短缺；公司雖然有很多存貨在中國，但通通不准出口。他指，中國利用他們的生產能力滿足自己的需求，但這也是無可厚非的，因當地疫情嚴重。

N95「工業用」與「醫用」口罩 具同樣保護功效

美國口罩全面暴升 民用N95口罩780元成公價

德國羅斯托克大學（Universität Rostock）醫院的存貨也愈來愈少，研究院主任波德别爾斯基（Andreas Podbielski）稱，有當地醫院上周已表示，他們面對最大的問題，就是買不到防護口罩；大學醫院供應商只能提供半年的貨量，一個口罩可能要用2次。

齊馬準備將Respilon的生產線由中國，搬回捷克，工廠將在5月投入運作。他解釋，歐洲有3大口罩製造商，從戰略角度而言，是不足夠的。

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查

【歐洲疫情】挪威羅馬尼亞告急 首現新冠肺炎確診

捷克醫用口罩製造商Respilon主要供應歐盟國家和美國，疫情口罩需求增逾10倍。

記者：鄧燕君

相關文章

意大利口罩炒至近百蚊個 價錢太癲當局出手調查
今日
意大利口罩炒至近百蚊個 價錢太癲當局出手調查
【日本疫情】安倍：中小學3月2起停課 未來一兩周關鍵
今日
【日本疫情】安倍：中小學3月2起停課 未來一兩周關鍵
怕如伊朗大爆疫情 沙特停發聖城麥加麥地那簽證
今日
怕如伊朗大爆疫情 沙特停發聖城麥加麥地那簽證
【南韓口罩】KF94價格飆8倍 Gmarket每個賣46元
今日
【南韓口罩】KF94價格飆8倍 Gmarket每個賣46元
N95「工業用」與「醫用」口罩 具同樣保護功效
今日
N95「工業用」與「醫用」口罩 具同樣保護功效
疫情 傳染病 口罩 德國 捷克 歐洲 中國 武漢肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美股開市】道指急挫500點 10年美債息再新低

下一篇文章

意大利口罩炒至近百蚊個 價錢太癲當局出手調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
【南韓疫情分佈圖】破紀錄猛增500宗 確診逾1700
【南韓疫情分佈圖】破紀錄猛增500宗 確診逾1700