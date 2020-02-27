【歐洲口罩】醫用口罩供應短缺 德國醫院料最多捱半年

▲ 歐洲多國爆發新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（又稱武漢肺炎），口罩需求急升。

歐洲多國爆發新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（又稱武漢肺炎），口罩需求急升。大部分歐洲口罩製造商的生產線都在中國，但中國因新冠肺炎疫嚴重，禁止出口醫用口罩，令歐洲面臨口罩短缺。有德國醫院料最多捱到半年，一個口罩或要用兩次。

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《德國之聲》報道，捷克醫用口罩製造商Respilon主要供應歐盟國家和美國，疫情令口罩需求增逾10倍，公司生意急增。

行政總裁齊馬（Roman Zima）相信，歐洲很快會出現口罩供應短缺；公司雖然有很多存貨在中國，但通通不准出口。他指，中國利用他們的生產能力滿足自己的需求，但這也是無可厚非的，因當地疫情嚴重。

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德國羅斯托克大學（Universität Rostock）醫院的存貨也愈來愈少，研究院主任波德别爾斯基（Andreas Podbielski）稱，有當地醫院上周已表示，他們面對最大的問題，就是買不到防護口罩；大學醫院供應商只能提供半年的貨量，一個口罩可能要用2次。

齊馬準備將Respilon的生產線由中國，搬回捷克，工廠將在5月投入運作。他解釋，歐洲有3大口罩製造商，從戰略角度而言，是不足夠的。

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▲ 捷克醫用口罩製造商Respilon主要供應歐盟國家和美國，疫情口罩需求增逾10倍。

記者：鄧燕君