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【新冠肺炎】疫情未受控　蘋果秋季發布會冇iPhone12？

金融經濟 20:27 2020/02/27

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新冠肺炎疫情令手機應鏈受阻，或拖累iPhone上市時間表。

新冠肺炎疫情仍未受控，全球電子產業生產線亦受阻。外電引述蘋果公司（美︰AAPL）前員工及供應鏈專家指，蘋果公司的工程師，目前無法前往中國，無法像以往一樣，在年初與中國組裝商接觸，指導及完善iPhone的生產。其意味着，今年蘋果秋季發布會上，iPhone 12或許未能如期推出。

路透社引述蘋果公司兩名前僱員稱，iPhone的批量生產會在夏天進行，但是在今年初，蘋果公司要各與富士康等中國的合作夥伴接觸，確立生產綫。

Supply Chain Resources Group創始人Ron Keith表示，每年3至4月，蘋果工程師通常會與富士康合作，建立新的組裝生產綫並進行測試；然後在4月和5月進行最終調整。目的是在6月正式啟動批量生產，其後逐步添加其他生產綫以提高產量。

但受累於疫情，建立生產綫的時間有可能要推後，繼而影響今年iPhone12的上市時間表。

富士康是iPhone主要的組裝商，早前因疫情推遲了在深圳及鄭州的主要iPhone工廠的復工，據報其有望在2月底恢復一半的產能。

「iPhone SE2」何時上市仍未定

市場原先預期，今年蘋果發布會由會由「一年一次」改為兩次，於今年起新增春季發布會，並推出iPhone SE的繼任機。有最強蘋果分析師之稱的天風證券郭明錤日前表示，iPhone SE2和13 吋MacBook Pro有望在3月舉行的春季發布會上準時推出。

郭明錤表示 iPhone SE2 採用大量現有零件，包括相機組件，故此武漢肺炎疫情將不會對生產構成影響。《彭博》道則指出，iPhone SE 2的發佈將會繼續，但原本打算在今年上半年推出，但iPad Pro可能因為疫情影響而要延期。

惟《日經新聞》引述知情人士報道指，iPhone SE2原定本月底開始大量生產，但目前可能需要推遲生產至下月。蘋果以平價機保持今年上半年銷售勢頭的計劃可能受影響，而其發布日期亦可能推遲至4月。

南韓疫情值得關注

近日南韓疫情亦有機會進一步阻礙手機供應鏈。作為半導體大廠的三星亦有員工「中招」，若情況再惡化，有機會令其半導體記憶體生產受阻，繼而波及包括果在內的其他手機品牌的供應。

目前南韓企業在佔全球7成DRAM記憶體供應，而在高端手機用的OLED屏幕中，該國企業市佔率更高達9成。

相關文章︰【新冠肺炎】蘋果據報推遲iPhone SE2量產　新機傳4月3日發布（第二版）

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