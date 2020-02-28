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香港樓市下跌風險加大

金融經濟 11:00 2020/02/28

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由於受疫情打擊，香港經濟可能進一步下行，在接下來的三個月到半年，經濟惡化對社會的衝擊可能將遠大於去年下半年。

未來香港經濟面臨的情況很可能是：香港內部，政府受制於社會政治上的分裂，無法推出任何支持經濟的重大政策，唯一能做的就是派糖；香港外部，由於內地民情對出台政策支持香港的普遍負面反應，中央政府支持香港的力度有可能受限。

政府雖然推出了300億抗疫基金試圖緩解經濟下行壓力，部分地產業主也願意減免一定租金，不過這種做法對恢復經濟的幫助不大，對於陷入困境的企業來說，如果生意不能回來，給些資助或者減低些成本沒有太大意義，最多不過苟延殘喘多幾個月而已。

如果到年中，政府和地產業主的短期支持措施帶來的正面效應過去，而遊客又未如政府和社會預想般回來，香港經濟才會進入最困難的時期，香港的失業率恐怕有機會進一步上升。

香港樓市過去能維持長期上漲主要依賴幾個重要支持因素：低息環境、大量剛需造成的供不應求，以及內地資金進入樓市。但如果失業率持續上升，將導致剛需減少；樓市的投資者有可能在經濟前景暗淡的情況下，選擇沽出投資單位；「反修例抗爭」帶來的社會混亂，也有可能打擊內地資金進入香港樓市的熱情，進一步減少香港樓市需求。

除了低息環境依然存在外，樓市本地需求、以及進入樓市的內地資金都可能減少，加上經濟不景本身帶來的投資回報下降、資金緊張等負面因素，香港樓市有可能扭轉之前的長期上漲，進入一輪下跌週期。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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