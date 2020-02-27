【新股IPO】物管燁星入場費3192元 恒地李家傑有份投資

▲ 繼興業物聯開始招股後，再有物管股燁星於明日招股，一手3192元

內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 計劃發售1億股，招股價介乎1.32元至1.58元，集資最多1.58億元，一手（2000股），入場費約3192元。公司將於2月28日至3月6日招股，預計3月13日掛牌，保薦人為同人融資。

值得留意的是，公司引入恒地 （00012） 主席兼董事總經理李家傑旗下的Successful Lotus Limited為基石投資者，認購2100萬元股份。早前，李家傑又為中手游 （00302） 新股上市作基石投資者。

截至去年首8個月底止，公司收入按年升10.9%至1.75億元（人民幣，下同）；純利則按年下跌21%至2063萬元。

公司將集資所得的65%用於擴大公司在中國的地理據點及營運規模；13%用於開發及提升公司的資訊系統及技術創新；10%用於增加公司的增值服務，例如團購服務、旅行代理服務等；2%將用於員工發展；10%將用作營運資金。

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