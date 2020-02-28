新型冠狀病毒疫情令健康護理業更添光環

由於2019新型冠狀病毒（COVID-19）在中國以下出現擴散，日本、南韓及歐洲等地都出現確診人數顯著上升的情況，所以令到環球股市出現調整。然而，面對未知因素，投資者更應冷靜分析應對，勿被市場情緒左右。

新型冠狀病毒防疫工作具挑戰性

讓我們先了解新型冠狀病毒是甚麼。2019新型冠狀病毒是一種冠狀病毒，常見病徵可以包括發燒和呼吸道症狀，較為嚴重的感染個案可引致肺炎、腎衰竭，甚至死亡。由於新型冠狀病毒輕症患者的症狀與流感或普通感冒相似（發燒、咳嗽、打噴嚏和身體疼痛），而且部份患者沒有出現症狀仍會傳染他人。再者潛伏期一般雖然介乎3天至14天不等(中位數約為6天)，但個別特殊例子卻可長達20天以上。因此疾控當局難以有效篩查感染者及控制疫情擴散。按目前情況來看，個別感染者的病情有明顯差異，早期報告顯示大部份感染者能夠痊癒，但高齡或肺部已出現異常的患者，似乎較容易轉為重症。

在治療方法上，醫學界正以商業用HIV蛋白酶抑制劑作為治療病症的試行方案，也有一些藥物在研究中。其中，吉利德科學（Gilead Sciences）的實驗性抗反轉錄病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）目前被視為最可能有效抗擊新型冠狀病毒的藥物。該藥正在中國進行兩項臨床測試，預計患者將接受為期10天的瑞德西韋靜脈注射治療，兩項研究的主要療效指標是，在接受治療28天後臨床症狀出現改善。初步結果預期4月底會公布。

至於在投資方面，雖然受疫情影響，但我們認為康健護理業具有防守特質，可趁調整增持估值吸引的優質康健護理公司，因為疫情是不會改變人口老化及對有效兼高質素醫療藥物需求愈來愈大的長期結構性趨勢。此外，個別生物科技公司如擁有合適的資產，好像疫苗、治療方案和診斷技術，可望用作檢驗、治療和控制疫情，也值得考慮作為增持對象。

結語而言，新型冠狀病毒雖然令到市場轉為波動，但無損康健護理業長線表現，甚至對個別企業有利。若投資者能冷靜作出決策，反而是長線獲取回報的機會。