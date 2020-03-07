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彭斯領軍抗疫 特朗普政治先行

環球政治 08:35 2020/03/07

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延全球，跟中國相隔一個太平洋的美國，近期確診及死亡數字持續上升，亦有數宗社區傳播病例。疫情擴大，終令特朗普不得不警惕起來，特別委派副總統彭斯領軍，實行以政治主導抗疫。

  • 特朗普慣發原則指令，須有親信代勞
  • 副總統作為頭號親信，足見重點應對
  • 彭斯向來當黑臉，或為強硬處理鋪路

特朗普（Donald Trump）上周召開特別記者會，專門交代美國的新冠肺炎情況。盡管口裡說美國面臨風險很低，但身體還是很誠實，特別委派深得他信任的彭斯（Mike Pence）負責領軍抗疫，反映他實際上相當重視情況。

衛生部長阿扎爾（Alex Azar）縱非醫護出身，但好歹也叫藥廠高層，對藥物及疾病應有一點認識。誰會估到美國抗疫大隊長，並非由他擔當，而是醫療門外漢的彭斯，確實叫人驚訝。

新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人

特朗普：CNN假新聞誇大疫情，美國情況很好

不過，參考特朗普的行事作風，其實也有他自身的一番考量。

首先，特朗普的出身不是行政官員，而是富二代和大老闆，親力親為並非他的作風，責承下屬重點處理成為他的合理選擇。在整個管治班子當中，鷹派始終是特朗普的心腹，更似一間公司行政總裁的彭斯，更是最獲信任。

比起其他眾多副總統的投閒置散，彭斯不但頻繁走到公眾面前，而且不只一次到參議院打破政治僵局，顯示特朗普這位已經走入建制的政治素人，深深需要彭斯協助。

今次疫情亦然，特朗普需要一個自己信得過、同時管得到下屬的親信領軍，比起衛生部部長阿扎爾，空降彭斯自然是更合理之選。

委派彭斯，更可能是為日後霹靂應對做準備。眾所周知，特朗普渴望大眾掌聲，不願意做醜人，而是喜歡跟彭斯合演「黑臉、白臉」的戲碼。

猶記得過去2年打得火熱的中美貿易戰，特朗普一方面演白臉，公開大談跟中國國家主席習近平是好朋友，私人關係甚佳。另一方面則由彭斯演黑臉，發表「檄文式」的批評中國演說，繼續施壓，推行對華強硬政策。

隨著美國疫情日後可能加劇，當局在抗疫戰上採取更強硬立場，相信是無可避免。

即使特朗普現階段無意對盟友南韓封關，但美國疾控中心（CDC）已經把對南韓旅遊警示上調至最高的第3級別，另有最少42個國家和地區對南韓實施出入境管制。美國作出同類舉措，恐怕只是時間問題，屆時自然需要有人充當醜人，而這人相信便是彭斯。

【南韓疫情】42地封關 特朗普堅持美國不封關

特朗普視新冠肺炎如流感 美國恐成日韓2.0

雖然彭斯似乎好打得，擁有充分的政治領軍能力，但他在公共衛生範圍的往績，確實叫人擔憂。不少傳媒都替彭斯翻舊帳，揶揄他是「科學盲」，指他在擔任印第安納州州長期間失誤，導致州內愛滋病大爆發。

彭斯作為強硬保守派，當時認為政府不應提供吸毒工具，堅拒針筒相關計劃，拒絕聽從幕僚勸告，只選擇就此祈禱，導致情況拖延惡化。到他之後改變主意，疫情已惡化至該州歷來最差。

事隔6年，未知彭斯有否汲取教訓，且看他在美國疾控中心協助下，可否有效以政治主導抗疫工作，阻止美國疫情淪陷。

美國抗疫隊長彭斯惹爭議 曾祈禱對付愛滋 助長疫情

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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