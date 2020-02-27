【會德豐私有化】吳光正家族將失去九倉、九置50%控股權

▲ 會德豐私有化後，吳光正家族對九置、九倉的股權都會降至50%以下。(陳國峰攝)

吳光正家族私有化會德豐 （00020） ，除了向小股東派發現金，作價較大部分是九龍倉 （00004） 、九龍倉置業 （01997） 股份支付。隨著會德豐分派股份於小股東，而吳光正家族不會領取股份，吳家經會德豐持有九倉、九置的權益都會減少，根據九倉和九置的通告，吳光正家族將失去逾50%的控股權。

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九倉—吳家持股減至48.82%

▲ 九龍倉（00004）重組前後的股權架構。（九倉通告）

九倉今日收市後才發出通告，指出假設已發行股份無變動，會德豐持股會由現時約70.71%（連同當其持股的海港企業），於緊隨分派完成後減少至約47.95%。

九倉今午未有復牌，公司將於明日（28日）復牌。九倉目前主要持有內地物業資產，為參與重組的系內股份中市值最低。九倉停牌前市值600.7億元，股價報19.7元。

九龍倉置業—吳家持股減至44.53%

▲ 九龍倉置業（01997）交易前後的架構。（九置通告）

九倉置業今日中午就發出通告，指出假設已發行股份無變動，會德豐會由現時持有約66.51%，變成緊隨分派完成後的44.53%。

九倉置業股份數目雖然維持不變，但憂慮會德豐小股東轉持後會急於放售，公司今午復牌後跌6.2%，為恒指藍籌股中表現最差。

九倉置業持有海港城、時代廣場兩大物業，原先為參與重組的系內股份中市值最高，但會德豐復牌急升、九倉急跌後，九置最新市值1145億元，反而不及會德豐的1356億元。

雖然失去持股5成的絕對話事權，但會德豐持股都會維持約4成半，預料公司內地位不會有任何大變。

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