光大水務復工率僅4成　22工程僅8個正常復工

▲ 光大水務表示，受疫情影響，節後復工較往年延遲，復工率僅4成。左：執行董事兼首席財務管理羅俊嶺，右：執行董事兼總裁安雪松。

光大水務 （01857） 執行董事兼總裁安雪松於電話會議上表示，公司已因應新冠肺炎疫情作出抗疫防控措施，疫情對公司營運項目影響不大，生活污水處理項目正常營運；在建工程節後復工較往年延緩，公司22個工程，截至目前，僅8個正常復工，復工率為4成。他續指，公司已向政府部門提交復工申請，料未來數周內復工進程加快。

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安雪松表示，公司於湖北省有2個項目，分別為荆門市的工業廢水處理項目，以及隨州市的工業園污水項目。前者在春節假期前已基本完工，且規模較小；後者於春節期間仍正常運作，且做好相關防護措施，相信均對公司收入影響不大。

另外，執行董事兼首席財務管理羅俊嶺稱，預計今年的資本開支約為30億元，增速與去年相若，2019年資本開支為27億元。其次，公司去年應收賬款比率有所改善，2019全年應收賬款比率為93%，而2018年為91%。

至於派息方面，羅俊嶺補充，公司保持穩定的派息政策，去年派息比率為25%，2018為22%。參考母企光大國際 （00257） 派息比率為30%，公司在未來希望持續提高派息水平。

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