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【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購853倍 券商看好升5成（附上市時間表）

金融經濟 12:45 2020/02/28

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興業物聯超購851倍，錄170億元孖展額；今日有10企同時招股，其中5股今起招股

興業物聯孖展超購853倍 稀美資源剛足額 偉源未足額

新冠肺炎陰霾下，新股市場遇冷，但近年屢受投資者青睞的物管股仍受投資者青睞，河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 將於今日中午十二時公開截止，錄170億元孖展額，超購853倍。

相關文章：【4新股IPO】興業物聯孖展超購602倍　解構股價升跌

新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股 （新上市編號：01343） 亦將於今日截止公開認購，錄2866萬元孖展，超購0.8倍。

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 暫錄4.29億元孖展，超購17倍。

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 暫錄8864萬元孖展，超購3倍。

中國人工革化學品製造商深藍科技控股 （新上市編號：01950） 暫錄1343萬元孖展，相當於公開發售部分1500萬的89.5%，尚未足額。

券商：物管板塊當炒 興業物聯升幅有望達4至5成

信誠證券聯席董事張智威分析，疫情持續擴散，市況愈趨波動，消費相關股份更大幅度急挫，投資者普遍傾向選擇防守性較高的部署，拖累新股市場銷情，不過由於物管企業在疫情下仍收入穩定，資金為避險亦紛紛轉倉至物管板塊，興業物聯因而受追捧。

他指，興業物聯集資最多1.5億元，市值介乎6億至8億元，規模較細，若未計及回撥公開發售部分僅5,000手，而現時該股孖展部分已經超購逾600倍，明顯出現「貨乾」的現象，在規模細、求過於供及獲大額超購的情況下，加上目前物管板塊當炒，預料興業物聯升幅有望達4至5成。

生興控股今起招股 一手入場費3182元

香港土木工程總承建商生興控股 （新上市編號：01472） 今起至3月9日公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎0.5元至0.63元，一手（5000股）入場費3182元，3月17日上市，信達國際為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】生興控股今起招股 一手入場費3182元

相關文章：【新股IPO】生興控股今起招股 一手入場費3182元

燁星集團今起招股 一手入場費3192元

內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 今起至下周五（3月6日）公開招股，計劃發行1億股，每股招股價介乎1.32元至1.58元，一手（2000股）入場費3192元，3月5日定價，3月13日上市，同人融資為獨家保薦人。

是次集資引入恒地 （00012） 聯席主席李家傑旗下Successful Lotus Limited為基礎投資者，認購2100萬元股份。

煜盛文化今起招股 一手入場費3404元

市場消息指，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857） 今起至下周四（3月5日）公開招股，計劃發行4億股，每股招股價介乎2.25元至3.37元，一手（1000股）入場費3404元，3月5日定價，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。

相關文章：【新股IPO】綜藝製片商煜盛文化明起招股　一手入場費3404元

奇士達控股今起招股 一手入場費2970元

智能車模製造商奇士達控股 （新上市編號︰06918） 今起至下周三（3月4日）公開招股，計劃發行8840萬股，每股招股價介乎1.17元至1.47元，一手（2000股）入場費2970元，集資最多1.3億元，3月9日定價，3月18日上市，民銀資本為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】奇士達控股明起招股 一手入場費2970元

常達控股今起招股 一手入場費2970元

服裝配飾商常達控股  （新上市編號：01433） 今起至下周三（3月4日），計劃發售5億股，每股招股價介乎0.25元至0.29元，一手（1萬股）入場費2,929元，集資最多1.5億元，3月12日掛牌，千里碩為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】常達控股入場費2929元　周五起招股

上市時間表

  二月 三月
 
  28 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18
即將上市新股  
興業物聯 （09916）                            
偉源控股 （01343）                            
稀美資源 （09936）                            
深藍科技控股 （01950）                            
九尊數字互娛 （01961）                            
生興控股 （01472）                            
奇士達控股 （06918）                            
煜盛文化 （01857）                            
常達控股 （01433）                            
燁星集團 （01941）                            
   招股日期    公布結果日期    上市日期

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責任編輯：趙偉津

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