【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購851倍 券商看好升5成（附上市時間表）

▲ 興業物聯超購851倍，錄170億元孖展額；今日有10企同時招股，其中5股今起招股

興業物聯孖展超購851倍 稀美資源剛足額 偉源未足額

新冠肺炎陰霾下，新股市場遇冷，但近年屢受投資者青睞的物管股仍受投資者青睞，河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 將於今日中午十二時公開截止，錄170億元孖展額，超購851倍。

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新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股 （新上市編號：01343） 亦將於今日截止公開認購，錄2452萬元孖展，超購0.54倍。

中國數字娛樂內容提供商九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 暫錄3.4億元孖展，超購9倍。

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 暫錄8214萬元孖展，超購3倍。

中國人工革化學品製造商深藍科技控股 （新上市編號：01950） 暫錄1148萬元孖展，相當於公開發售部分1500萬的77%，尚未足額。

券商：物管板塊當炒 興業物聯升幅有望達4至5成

信誠證券聯席董事張智威分析，疫情持續擴散，市況愈趨波動，消費相關股份更大幅度急挫，投資者普遍傾向選擇防守性較高的部署，拖累新股市場銷情，不過由於物管企業在疫情下仍收入穩定，資金為避險亦紛紛轉倉至物管板塊，興業物聯因而受追捧。

他指，興業物聯集資最多1.5億元，市值介乎6億至8億元，規模較細，若未計及回撥公開發售部分僅5,000手，而現時該股孖展部分已經超購逾600倍，明顯出現「貨乾」的現象，在規模細、求過於供及獲大額超購的情況下，加上目前物管板塊當炒，預料興業物聯升幅有望達4至5成。

生興控股今起招股 一手入場費3182元

香港土木工程總承建商生興控股 （新上市編號：01472） 今起至3月9日公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎0.5元至0.63元，一手（5000股）入場費3182元，3月17日上市，信達國際為獨家保薦人。

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燁星集團今起招股 一手入場費3192元

內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 今起至下周五（3月6日）公開招股，計劃發行1億股，每股招股價介乎1.32元至1.58元，一手（2000股）入場費3192元，3月5日定價，3月13日上市，同人融資為獨家保薦人。

是次集資引入恒地 （00012） 聯席主席李家傑旗下Successful Lotus Limited為基礎投資者，認購2100萬元股份。

煜盛文化今起招股 一手入場費3404元

市場消息指，中國獨立綜藝節目製作商煜盛文化 （新上市編號︰01857） 今起至下周四（3月5日）公開招股，計劃發行4億股，每股招股價介乎2.25元至3.37元，一手（1000股）入場費3404元，3月5日定價，3月13日上市，交銀國際及海通國際為聯繫保薦人。

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奇士達控股今起招股 一手入場費2970元

智能車模製造商奇士達控股 （新上市編號︰06918） 今起至下周三（3月4日）公開招股，計劃發行8840萬股，每股招股價介乎1.17元至1.47元，一手（2000股）入場費2970元，集資最多1.3億元，3月9日定價，3月18日上市，民銀資本為獨家保薦人。

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常達控股今起招股 一手入場費2970元

服裝配飾商常達控股 （新上市編號：01433） 今起至下周三（3月4日），計劃發售5億股，每股招股價介乎0.25元至0.29元，一手（1萬股）入場費2,929元，集資最多1.5億元，3月12日掛牌，千里碩為獨家保薦人。

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上市時間表

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責任編輯：趙偉津