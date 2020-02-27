【新冠肺炎】疫情無礙買名牌？報告：只帶來短期衝擊

▲ 香港人去年平均花費 167,400 港元在購買奢侈品。（資料圖片）

根據最新一份《2020 中國奢華品報告》，中國消費者去年平均花費約367,262港元在奢侈品上，而香港則約為 167,400 港元。不過，今年將對奢侈品市場帶來挑戰，中港兩地消費者今年對購買奢侈品的意欲稍微下降。

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《2020 中國奢華品報告》於去年12月進行，同時展望今年的奢侈品消費市場。調查發現，有兩成香港消費者表示今年將減少奢侈品消費的支出，比例較去年的12%增加。同時，亦有10%中國消費者將減少相關支出。只有44%消費者會增加奢侈品消費，比例較去年的46%低，是首年錄得減幅。腕錶、手袋、電子產品和汽車等奢侈品，消費者計劃減少消費的比例相對更高。

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疫情只帶來短暫衝擊

疫情爆發後，負責研究的精確市場研究中心上周再進行調查，擬減少相關開支的香港受訪者比例增加至36%。原本有32%受訪者表示會提升奢侈品消費，2月亦跌至21%。不過，該研究中心執行董事Simon Tye認為，疫情只會為市場帶來短期衝擊，且受訪者普遍相信下半年市況將會好轉。

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就中國市場而言，參與研究的羅德傳播集團大中華區奢侈品業務董事總經理高級副總裁高明亦相信，新冠肺炎不會對奢侈品市場帶來長遠影響。他透露，有高達42%受訪者稱疫情對奢侈品消費意欲沒有影響。

港人最愛品牌

是次報告亦列出去年各類表現傑出的奢侈品牌，按知名度和消費者實際購買兩方面進行評估。

類別 按知名度 按購買量 腕錶 勞力士 (Rolex) 勞力士 (Rolex) 珠寶 香奈兒(Chanel) 卡地亞 服裝 香奈兒(Chanel) Gucci 手袋及皮具 愛馬仕(Hermès) 香奈兒(Chanel) 美容及化妝品 香奈兒(Chanel) 資生堂

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記者：葉泳珊