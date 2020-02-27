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【預算案】60歲都可買公共年金　投保排期最快要等到下月9日

金融經濟 18:03 2020/02/27

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新一份《財政預算案》宣布，將香港年金計劃（又稱公共年金）的投保年齡放寬到60歲。據了解，宣布放寬後首日，年金公司接獲不少市民查詢，而預約投保的排期最快亦要待3月9日，反映市民興趣不少。

公共年金即日起，將投保的年齡門檻由原本的65歲，下調到60歲。公共年金的內部回報率維持4厘不變，假設60歲男性每投保100萬元，隨後每月將可獲取5100元的年金；女性則每月可以取4700元年金。

本報致電年金公司查詢，職員表示，即日起已經可以為年滿60歲的合資格人士投保，但預約投保最快亦要排期至3月9日後。

該職員又透露，自政府昨日宣布放寬門檻後，「今日電話都比較繁忙」，主要是查詢申請安排及流程等。

可網上或電話預約投保

年金公司前年底，將公共年金改以持續銷售形式接受投保，並以位於上環及長沙灣的自設服務中心，取代可經銀行投保的做法。

若市民有意投保，可致電年金公司或網上辦理預約，再帶同身份證、每月收取年金的銀行賬戶文件及最近3個月的月結單，親身到服務中心完成投保手續。

截至今年1月底，年金公司累積批出約7700張保單，累計總保費約45億元，平均每張保單保費58萬元。

相關文章：

【財政預算案2020】60歲買公共年金 每投保100萬每月可拎多少？

【財政預算案2020】公共年金投保年齡下調至60歲 投保人拎多5年錢

渣打夥保誠啓動「遙距投保」渠道 可網上或郵寄買年金自願醫保

消委會：年金計劃保費差距逾1倍

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