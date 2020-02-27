永明資管：未來數月股市或「波段式下跌」 長綫投資者不妨買貨

▲ 雷志海認為，是次疫情對中國的經濟影響將較2003年「沙士」時大

肺炎疫情不斷蔓延，使外圍股市近來不斷下瀉，永明資管首席投資策略師雷志海提醒，後市恐慌情勢或略放緩，惟全球供應鏈或遭拖累。

雷志海表示，疫情傳播到意大利和伊朗，既令一些原本以為疫情只局限於亞洲的投資者「感到震驚」，更打破了外界對疫情高峰已過的預期，引發股市在投資氣氛轉差下，出現恐慌式拋售。

全球經濟面臨衝擊

他認為，資金消化負面消息後，恐慌情緒將見放緩，但提醒疫情全球擴散，勢打擊環球經濟，更引述數據指，爆發疫情的意大利北部地區較為富庶，佔國家三分之一經濟產出，以及40%出口，倘若疫情不受控，將嚴重影響該國經濟，繼而可能拖累其他歐洲地方；由於韓國出口以半製成品為主，工廠停頓將進一步打擊全球供應鏈。

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雷志海並稱，是次疫情對中國的經濟影響將較2003年沙士更大，考慮到中國佔全球整體GDP的比重達17%，且為多個國家的「最大貿易伙伴」，故外圍經濟難免受到波及。

雷志海重申，未來幾個月市況續見波動，部份周期性企業或出現經營困難，並會觸發股市「波段式下跌」，可是對於「投資期夠長」的投資者來說，可考慮趁低吸納多些資產，待市場回升時「有所收成」。



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