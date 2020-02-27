【口罩供應】康業金融科技賣抗炎包　50元7個口罩連潔手液及濕紙巾

新冠肺炎（武漢肺炎）在香港持續爆發，市民四出購買口罩。同時，亦愈來愈多企業及非牟利組織，派發或以成本價出售口罩。



康業金融科技集團宣布，免費派發及出售抗炎小包包。該集團從中東及南非搜羅一批口罩到港，並包裝成抗炎小包包，免費派發給 70 歲或以上本地長者，及以成本價出售予市民，收益將會全數用作採購下一批抗疫物資之用。

「抗炎小包包」包括:

長者免費抗炎小包包 (每個地點 380 份)

中東口罩 2 個、南非口罩 3 個、潔手液 2 包及濕紙巾 3 片



$35 抗炎小包包 (每個地點 380 份)

南非口罩 5 個、潔手液 (25ml) 1 枝及濕紙巾 5 片



$50 抗炎小包包 (每個地點 166 份)

南非口罩 7 個、潔手液 (100ml) 1 枝及濕紙巾 2 片



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派發資料:

地點:K Cash 門市

地區:25/2(二): 粉嶺丶上水丶沙田 26/2(三): 紅磡丶筲箕灣 27/2(四): 元朗丶天水圍 28/2(五): 黃大仙丶彩虹丶觀塘 2/3(一): 旺角丶大埔



派發詳情:

1. 每人只限領取一個籌號，憑籌限買及免費領取各一份抗炎小包包，額滿即止

2. 免費抗炎小包包只限 70 歲或以上之香港永久性居民領取，並需出示身分證作核實

3. 其他人士可憑籌限買一份

4. 有關宣傳及領取地點及時間，將由地區議員在區內宣傳及留意 K Cash 專頁



責任編輯：梁巧恩