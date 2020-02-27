【新冠肺炎】初創推消毒產品　藉「光觸媒」分解細菌

▲ 初創Raze Technology（睿致科技）聯合創辦人方添明表示，大眾及企業的需要和意見回饋，均是品牌在產品研發及市場策略的重要影響因素。（陳智良攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，人人都加強注重個人及環境衞生，並四出尋找殺菌方法。

初創Raze Technology（睿致科技）早前推出備有「光觸媒」技術的空氣淨化噴霧，獲國際認證可分解99.99%細菌病毒和其他室內空氣污染物。其聯合創辦人方添明指出，品牌除了要掌握相關技術外，亦要因應市場需要，去決定產品的研發方向及市場策略。

光觸媒（Photocatalyst）技術早在日本已流行，納米分子吸收紫外光的能量後，能轉化為負離子，接觸到甲醛、細菌和病毒就能破壞其表面。

新品研發與否 先看市場反應

方添明表示，品牌的納米光觸媒技術經過十多年的研發，令納米分子減少並增強吸收光能能力。「研發十多年後，我們在2018年才決定正式成立品牌，起初是銳意發展醫學及農業方向。」他續指，隨着其納米光觸媒技術漸被不同企業夥伴認識，品牌亦開始涉足不同的產品，如空氣淨化噴霧、油漆及空氣清新機過濾網等。

＞＞＞口罩網購價炒高 集運平台剖析入貨兩大難關

他舉例稱，有地產商得知其技術，即查詢能否解決裝修後的甲醛及異味等問題。收集意見後，品牌即研發一種含有納米光觸媒的油漆，以解決地產商的問題。研發一種新產品需要一定的成本，因此在研發前會先了解市場反應，繼而決定研發與否。「我們會先了解到底不同行業的合作夥伴會願意以甚麼價錢購買產品，而研發及生產成本能否匹配，如可以就會着手研發。」他補充，單是油漆產品的研發時間長達一年半。

除了商業對商業（B2B）外，品牌亦致力發展消費者市場（B2C）。方添明坦言，成立品牌時並未有打算發展B2C，因B2B及B2C可謂截然不同。「B2B較易掌握，如客戶的定單及未來盈利等都不難預測，然而B2C的風險相對較大。目前，品牌在B2B和B2C的比例為7：3，預料B2C在未來會佔更大比重。」他指，由於產品的基礎是品牌研發的技術，因此向大眾推廣產品時，需要教育客戶。他認為，近期的疫情或對大眾了解其產品有正面幫助。

消費者市場風險大 擬設實體店

他指出，香港市場雖只有700多萬人，但不少港人在購物前均會深入研究產品的細節。因此，品牌推出產品前，必須全面考慮到不同的潛在風險，以確保產品合乎預期。近日，品牌於中環設期間限定店，以半價向港人出售產品。「香港租金貴，但目前網購仍屬發展中，不少人仍傾向見過、接觸過實物後才購買。」他續表示，期間限定店營業結束，將會另覓舖位作長期營運的實體店，並有可能透過分銷商把產品上架發售。

談及未來發展，方添明表示品牌將會於東南亞及歐洲等不同市場發展，並已於上海建立團隊拓展中國市場。他補充，為與港人抗疫，港人可於其中環期間限定店以半價購買產品。

記者：楊匡然