【盈喜盈警】一文看清企業表現預告　珠海控股去年純利縮5成（不斷更新）

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，多間公司繼續公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：

九龍建業 （00034） 預計，旗下子公司的保利達資產 （00208） 純利大幅下跌，惟公司預計去年全年純利按年錄得輕微上升。

香港金融集團 （00007） 預計去年全年純利大幅增加，主要由於本集團於內地的投資物業大幅升值。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

龍光 （03380） 發盈喜，預期去年核心溢利按年將錄得不少於40%之升幅，主要原因為期內收入增長所致。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

珠海控股投資(00908)預計，去年純利按年跌5成，主要因九洲藍色幹線及藍色海洋旅遊業務分類之業績受港珠澳大橋開通前後所引致港珠客輪航線之客流分散而顯著 下跌；酒店業務之業績因珠海新增酒店數目增加及競爭加劇而顯著下跌。

不過公司料收入按年有所增加，主要因買賣及分銷燃油之交易量顯著增加及公用事業、金融投資業務之收益有所增加。

中昌國際控股 （00859） 預計，去年由盈轉虧，虧損9000萬元，而2018錄得溢利1730萬元。主要原因是，香港投資物業錄得公平值虧損；2018年底中國物業項目管理業務及2019年中國物業發展業務均導致員工成本及其他經營成本增加；以及一間聯營公司錄得虧損，且所持物業的售價下跌。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告]

大唐環境 （01272） 預期，去年稅前利潤按年倒退60%至70%，主要原因為，火電行業煙氣治理工程市場急劇萎縮，導致環保設施工程業務收入和利潤大幅下降；環保設施特許經營業務的石灰石等主要原材料價格上漲， 成本增加；以及環保設施特許經營項目完成技術改造後，部分原有設備形成報廢資產，相應計提資產減值損失。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國數碼信息 （00250） 預計，去年錄得溢利不低於約1,700萬元。而2018年溢利約3.76億元，包括完成處置數碼慧谷92.36%股權，以及另一家全資附屬公司所產生的一次性收益約4.06億元。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

映客 （03700） 預測，全年全年錄得不多於5500萬元人民幣的稅後淨利潤，較2018年大幅下滑。主要原因是，由於行業競爭加劇，集團收入減少；同時，加大對技術及創新產品的研發投入，研發費用大幅增加。

集團表示，目前已推出多款創新產品。但認為即使儘管利潤下降，主營業務及現金流仍然保持穩健，且通過研發投入提前布局下一代互動娛樂場景，全力發展互動娛樂及社交產品矩陣，有益於集團面對未來的行業競爭。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

保利達資產 （00208） 預計去年全年純利按年下跌最少6成，主要因集團持有澳門海上居發展項目（位於 T+T1 地段）之物業發展權益所得的收入及其公允價值變動顯著減少及哈薩克斯坦之 South Alibek 油田之石油生產及開採資產所作出之減值所致。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

白馬戶外媒體 （00100） 預計去年全年業績由盈轉虧。公司解釋，新 冠肺炎影響，內地經濟進一步放緩，對客戶廣告開支造成影響。 公司又預計，去年全年收入按年19.8%至14.5億元人民幣。

相關公告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

彩星玩具 （00869） 發盈警，預期去年將盈轉虧，除所得稅前虧損將達約1600萬元，而2018年的除所得稅前溢利為400萬元；預計淨虧損為3700萬元，而2018年淨溢利為56.2萬元。

集團估計2019年年度稅項支出約2100萬元，主要包括一項美國稅項撥備，加上由於全球業務環境不明朗及持續之病毒疫情對集團位處中國之供應鏈帶來潛在不利影響，而導致遞延稅項資產撇減。

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