Microsoft收入預警 疫情下個人電腦業務難達標

▲ 新冠肺炎疫情影響供應鏈，Microsoft料今季收入難達標。

新型冠狀病毒肺炎（又稱新冠肺炎）疫情持續散播，多間跨國巨企陸續感受到壓力，繼蘋果（Apple，美：AAPL）後，微軟（Microsoft，美：MSFT）亦宣布，新冠肺炎疫情影響供應商出貨進度，今季更多個人電腦（More Personal Computing）業務收入難達標，累Microsoft場外挫近2%。

美股期貨急跌 特朗普稱跌市不能全歸咎疫情

美國疑首現社區爆發 確診病人染病途徑不明

Microsoft表示，儘管Window需求仍強勁，但疫情對供應鏈衝擊比預期嚴重，供應商恢復運作速度緩慢，料More Personal Computing業務收入，難達至預期的107.5億美元至111.5億美元目標，Microsoft無公布新的收入展望。

More Personal Computing是Microsoft重要部門之一，主要產品包括Window操作系統、平板電腦Surface及電子遊戲機Xbox等，上季貢獻36%收入及30%經營盈利。

美股連續兩日大跌5原因 新冠肺炎僅其一因素

美國債息創新低 比美股暴瀉更可怕

科技巨頭Microsoft發出收入預警後，美國多隻晶片股及電腦設備股場外跟跌，英特爾（Intel，美：INTC）挫逾1%，戴爾（Dell，美：DELL）亦跌近1%。

Instinet LLC分析師David Wong指出，新冠肺炎為全球半導體業帶來的風險過去數周不斷增加，不少投資者及企業似乎低估疫情對今年電子產品市場的影響。他認為顧客需求有潛在下行風險，對晶片業整體審慎。

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查

【南韓疫情】新天地教會首輪檢測82%教徒確診 逾7千人尚未驗