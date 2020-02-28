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A股雖強 外資非全面看好 連續5日撤資

金融經濟 07:30 2020/02/28

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內地A股近日呈強，加上成交激增，令後市樂觀，主要受惠內地疫情放緩，以及當局維穩訊息。不過外資未非全面看好A股後市，滬深股通北向交易連續5日錄得外資流出A股。

近日A股呈強，盡管疫情持續，惟A股已訊速收復農曆新年後的失地，上證綜指並一度重上3000點大關。大市成交額亦強勁，截至周四已綠得連續7日成交超過萬億元（人民幣，下同）成交。

A股連續7日過萬億成交

除了疫情降溫，當局穩經濟的訊息亦支持A股上揚。最新人行更釋出再放水的訊息，人民銀行副行長劉國強周四表示，人民會繼續推進貸款市場報價利率（LPR）改革，引導整體市場利率以及貸款利率下行，亦會擇機定向降準。

盡管A股走勢強勁，惟外資並非全面看好後市。從滬深股通的資金走向，見外資持續流出A股。截至周四，滬深股通錄得連續5日外資淨流出，期內累計走資253億元。

 

 

外資連續5日 淨流出逾250億

事實上，當農曆新年A股重開首日，A股急挫逾7%，外資曾大舉進軍A股撈底，於2月3日，滬深股通錄得單日182億元大規模淨流入A股。於2月6日，亦錄得106億元流入。惟隨着A股持續攀升，外資流入A股的速度放緩，到近日轉為持續流走。

目前疫情的發展仍不定，海外疫情急速擴散，掀起全球避險急升溫，環球股市震盪。盡管A股暫時靠穩，加上當局表現要穩經濟，惟外資並非全面看好A股，因而持續撤出A股。

責任編輯：錢家鋒

滬股通 降準 中國人民銀行 疫情 A股 深股通 維穩 撈底
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