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【互認基金】北上互認基金添生力軍 摩根亞洲增長基金獲批

金融經濟 20:55 2020/02/27

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北上基金持續熱賣受捧，吸引外資基金公司不斷在內地申批新產品。

受人民幣走貶等影響，北上基金持續備受追捧，吸引一眾外資基金公司不斷在內地申批新產品。如摩根資產管理宣布，旗下的「亞洲增長基金」剛獲中港基金互認計劃批准，可向內地投資者進行北向分銷。

至今摩根資產在跨境基金互認計劃中，共有6隻北上互認基金，包括：「亞洲總收益債券」、「太平洋證券」、「亞洲股息」、「環球債券」、「太平洋科技」，以及最新獲批的摩根亞洲增長基金。

新批的亞洲增長基金是投資於亞洲（除日本外）優質增長型公司的股票基金，基金經理採取由下而上高確信度的選股策略，旨在通過投資於引導亞洲增長的結構性變化主題，而取得長期資本增長。再者，其投資涵蓋區內多個結構性增長機會，包括生活模式升級、人口結構轉變及金融深化等。據晨星截至今年1月底的數據，上述基金無論以1年、3年及5年期表現，均位列同類基金首位。

摩根在全球管理的資產約兩萬億美元，而這美資一哥的國內合資公司、即上投摩根將擔任內地代表及總代理，銷售北上基金。

摩根資產管理亞太區首席執行官Dan Watkins表示：「基金互認產品再一次取得進展，這不僅是第6隻獲批的北向基金，亦進一步加強在該計劃中的市場領導地位。自2016年就開始透過基金互認計劃,為內地投資者提供環球投資服務，亦期待繼續因應國內投資者日益增長的投資需求，提供更多環球多元化方案。」

上投摩根總經理王大智補充：「熱切期待透過基金互認,續與摩根資產管理合作，結合上投摩根的本地分銷網絡，以及對方的環球投資專業知識，優化內地投資者的投資選擇。」

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 互認基金

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