【藍籌業績】新地半年少賺2%　疫情令物業銷售放緩但用家仍有需求

▲ 新地認為，地緣政治緊張及不明朗因素，包括保護主義及新冠肺炎在全球擴散等，將繼續為環球經濟帶來風險和挑戰。圖為主席郭炳聯。

新鴻基地產 （00016） 公布，截至去年12月底止半年度業績，基礎溢利134.22億元，按年減少2.3%，每股基礎溢利4.63元。中期息1.25元，與去年同期相同。主席郭炳聯強調，集團與香港一成長，並與社會共同渡過多個危機，「深信香港將有更美好的未來」。

他續稱，疫情難免帶來短期影響，但集團仍會繼續積極發展所有項目，採取貨如輪轉的推盤策略。一如既往，集團亦會準時交付住宅物業予買家，並確保樓宇質素保持高水平。

新地期內物業銷售收益162.8億元，物業銷售溢利為68.5億元。按所佔權益計算，合約銷售額約216億元。

新冠肺炎短期打擊零售租務及酒店業務

租金收入方面，上半財年總租金收入升3%至127.13億元，淨租金收入升2%至96.69億元。其中，香港總租金收入升幅放緩至3%至99.41億元。自2019年中起，社會事件導致香港經營環境轉差，特別是在零售租務及酒店業務，今年初的新型冠狀病毒出現，亦令短期市況進一步受打擊。

新地稱，明白商場租戶經營困難，及在保障就業的大前提下，為商場租戶提供租金寬減措施，以紓緩他們的經營壓力，共渡時艱，同時集團亦加強旗下物業的防疫清潔措施，捐贈口罩予醫院管理局及多家社福機構等，與社會各界同心抗疫。

截至去年底，新地按所佔樓面面積計算，在香港的土儲約5890萬平方呎，當中約2590萬平方呎為發展中物業。社會事件持續令樓價自去年中起進入調整期，樓價偏軟，成交量下跌，雖然新冠肺炎爆發後物業銷售進一步放緩，但用家對中小型單位仍有需求。

一國兩制的優勢長遠可加強香港地位

新地認為，地緣政治緊張及不明朗因素，包括保護主義及新冠肺炎在全球擴散等，將繼續為環球經濟帶來風險和挑戰，疫情爆發無疑會在短期內影響零售、旅遊及運輸相關行業。

不過，香港擁有一國兩制的獨特優勢及穩固的基礎，包括完備成熟的普通法法制和具效率的基建設施，連同大灣區機遇，長遠香港定能進一步加強其作為國際金融、商業、貿易和旅遊中心的地位。

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