渣打斥5億美元回購　洪丕正：若資本水平許可會積極考慮再回購

▲ 渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正。（網上截圖）

渣打集團 （02888） 業績符預期兼續推回購，刺激股價績後一度彈升4%。渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，總額5億美元的回購將於短期內啟動，當完成出售Permata後會再視乎資本水平，積極考慮推出另一輪回購。

績後雖然一度急漲，但收市前升幅逐步收窄，今日收報60元，升0.59%。

渣打去年啟動集團首次股份回購計劃，總額達10億美元。相比今次宣布的5億美元回購，力度只及去年的一半，市場關注渣打會否再「加碼」。

渣打：疫情對中港首季經濟打擊最大

洪丕正回應指，5億美元回購計劃短期內會啟動，由於集團早前出售印尼合營企業Permata股權，預計交易完成後，對集團普通股權一級資本比率有約40基點的提升，屆時將會考慮是否推展另一輪回購。

他補充，若普通股權一級資本比率處於13%至14%的上游，會更有條件進行回購。

此外，今年初新冠肺炎疫情爆發，洪丕正坦言，目前估計其對業務影響仍言之尚早，但綜合中港近月的經濟活動顯著減少等因素，料中港第一季的GDP增長會承受最大打擊。

至於會否導致集團貸款減值上升，他指由於現水平屬歷史低位，預計未來會有一定的上升壓力，但由於集團目前預測疫情會於今年中受控，估計對業務的整體影響較短暫性，風險亦都可控。

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