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【新股IPO】奇士達控股明起招股 一手入場費2970元（第二版）

金融經濟 18:42 2020/02/27

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智能車模製造商奇士達控股明起（28日）至下周三（3月4日）公開招股，一手（2000股）入場費2970元，3月18日上市，民銀資本為獨家保薦人。（資料圖片）

智能車模製造商奇士達控股 （新上市編號︰06918） 明起（28日）至下周三（3月4日）公開招股，計劃發行8840萬股，每股招股價介乎1.17元至1.47元，一手（2000股）入場費2970元，集資最多1.3億元，3月9日定價，3月18日上市，民銀資本為獨家保薦人。

旗下廠房位於汕頭 非疫症重災區 80%員工已復工

新冠肺炎疫情持續擴散，國內多家企業及廠商停產，奇士達控股亦有廠房位於中國。集團行政總裁余煌指，旗下廠房位於汕頭，而汕頭並非疫症重災區，亦已連續19日未有新增確診個案，復工情況維持正常，自本月10日至今約80%員工已復工。

另外，智能車模製造自身於農曆新年間均會停產1.5個月，員工及廠商習慣於假期前趕工，因此疫情未有對集團造成大影響。

集團客戶以海外為主 暫未見取消訂單

事實上，集團的客戶以海外為主，投資者關係顧問黃馨逸指，集團海外市場收入佔比達84.8%，當中逾78%的產品出售至海外市場，由於海外市場的訂單較為穩定，而且毛利率亦較高，在產能有限的情況下，集團將以確保海外市場份額為前提，漸漸增加中國市場的市佔率。

余煌補充，海外客戶普遍於3至4月開始下新訂單，而5月及10月為訂單高峰期，暫時未見客戶取消訂單。

是次集資所得款項的70.8%將用於為擴張計劃提供資金，包括建設新生產廠房及收購更多用於製造玩具產品，以及產品設計及開發的機器及設備、19.2%用於通過擴大在香港及中國的銷售及推廣部門，維持並鞏固與現有客戶，特別是海外客戶的關係，並擴大客戶基礎，收購或投資下游公司，以及10%用於一般補充營運資金及其他一般公司用途。

2018年8月從新三板退市

截止去年8月底止8個月，奇士達控錄得收入2.1億元（人民幣，下同），按年增40.7%，毛利率37.3%，盈利亦增1.5倍至2775萬元。

值得注意的事，奇士達控曾於2016年11月18日在新三板上市，並於2018年8月28日從新三板退市。

奇士達控股主要設計、開發、製造及銷售高品質智能車模、智能互動式玩具及傳統玩具。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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（第二版新增管理層回應）

記者：趙偉津

香港股票 銷售 玩具 集資 IPO
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