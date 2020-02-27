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【中國債務】惠譽料民企融資續難 穆迪︰違約上升但無系統風險

金融經濟 17:11 2020/02/27

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評級機構穆迪預計，今年內地民企仍面臨融資難的困境。

內地企業債務違約頻生，國際評級機構穆迪在最新一份報告中指出，雖然人行放寛信貸及流動性，但2020年中國的民營企業繼續面臨資金壓力，於在岸債券市場發債並不容易。另一家評級機構惠譽亦持有相似觀點。惠譽預計，國有企業於在岸債市場發行量佔比將繼續增加，而民營企業將繼續面臨高額的再融資風險，並可能減少投資。

穆迪分析師Miranda Zhai表示，由於新冠肺炎疫情為經濟帶來了額外壓力，央行或會放鬆去槓桿化的政策。但這並不會改變債券投資者偏好國企債的想法。由於政府可能會增加基礎設施支出，以應對疫情對經濟增長的影響，因此地方政府融資平台的資金需求將相應增加。穆迪預期，今年中國企業的在岸債發行量，將繼續保持上升趨勢，超過去的9.7萬億元人民幣。

惠譽則認為，今年在岸債發行量與去年相若，但在國企債發行量增加、民企融資困難這一觀點上，兩家評級機構看法一致。惠譽估計，國有企業佔整體債券發行份額，將從去年的90％進一步增加。

國企料加大投資谷GDP 民企受累經濟疲弱

惠譽報告指出，預計國有企業今年在基礎設施和製造業的投資支出將加快增長。報告認為，先前因中美貿易戰而暫停的資本支出，將在2020年1月簽署的中美貿易協議的第一階段之後恢復，並且預計國企會進一步將計劃中的項目提速，以支持GDP增長。但是經濟放緩，民企的投資需求可能會減弱。

穆迪指出，2020年在岸債券違約將繼續增加，但不太可能引發系統性風險，因為相對於在岸公司債券市場的規模，違約債券的數量和違約者的數量不高。此外，如果違約情況大幅度惡化，或潛在的違約導致重大的風險，預計中國當局將進行干預，以防止它們構成系統性風險。

相關文章︰【武漢肺炎】惠譽：若疫情急劇升級　香港評級有下行風險

【財政預算案2020】穆迪：縱派10000元　疫情爆發限制消費者支出

【武漢肺炎】穆迪：疫情打擊港銀資產質素及盈利　不利信貸評級

責任編輯︰侯景成

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