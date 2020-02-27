N95「工業用」與「醫用」口罩 具同樣保護功效

▲ 抗新冠肺炎疫情 口罩知多啲 N95工業用與醫用口罩 具同樣保護功效

不少市民誤解N95口罩用途，網上傳言指N95口罩並非每種都有預防病毒的功效，但是，美國疾病管制與預防中心表示，所有N95口罩均能減低飛沫傳播，包括N95「工業用」口罩。

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美國自1970年起，其職業安全衛生研究所（NIOSH，National Institute for Occupational Safety and Health）即負責對於呼吸防護具進行測試及認證的工作，以確保呼吸防護具的性能。

美國疾病管制與預防中心指出，只要N95口罩經過NIOSH批准，並按照符合OSHA規範生產，無論N95的顏色、形狀或樣式有不同，佩戴者都應獲得同樣的保護程度。

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不過，3M公司指出，N95「工業用」口罩，型號「8210」 、「8110S」和「9210」，沒有受到美國食品藥物管理局（FDA，U.S. Food and Drug Administration）認可，沒有防水和防液體的能力，因此不能供醫護人員在手術室使用。

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對於照顧沙士病患之醫護人員，世界衛生組織最初建議應配戴N95等級以上之防塵口罩，主要係引用上述防塵口罩測試標準之最基本等級N95來提出建議，歐盟FFP2、FFP3等級，或等同之其他國家標準所認證通過之防塵口罩均適用。

其中在防塵口罩方面，分為N、R、P三類，每一類依其效率又分95、99、100等三級（效率分別達95%、99%以及99.7%以上），如此便有N95、N99、N100、R95、R99、R100、P95、P99、P100等九種不同種類之口罩。

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責任編輯：曾子龍