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恒指午後兩點後低位勁彈351點　邊隻藍籌彈得最好？

金融經濟 16:41 2020/02/27

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人民銀行午後透露，內地有空間放水，再定向降準，刺激港股市場氣氛好轉，擺脫以往期指結算日午後下跌的弱勢。以恒生指數成分股計，午後2時至收市，反彈最好的板塊是內房及內銀，50隻成分股49隻均見反彈，僅宣布大重組的九倉置業 （01997） 下跌。

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以午後2時起計，普遍藍籌均低位反彈，潤地 （01109） 低位彈2.1%，全日升3.5%，收報35.95元。建行 （00939） 同期低位反彈2%，全日升1.9%。友邦 （01299） 低位反彈1.8%，全日倒升1.1%。反彈力強的股份，反映市場認為股份對內地放水的受惠程度，投資者可留意相關股份的後續走勢。

恒指亦同時由低位反彈351點，全日倒升82點，收報26778點，帶動大市反彈的重磅股，除了友邦及建行，亦有騰訊 （00700） 、平保 （02318） 、中移動 （00941） 及港交所 （00388） ，6隻藍籌佔恒指低位反彈的170點，反映這些重磅股亦值得在反彈浪潮中值得留意。

值得留意的是，大市反彈緣於人行講定向降準，後續仍要觀察何時兌現。

【人行放水】人行擬再定向降準　四大內銀最多升3%

建行午後反彈力強勁

香港股票 香港交易所（00388） 中國移動（00941） 中國平安（02318） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 建設銀行（00939） 華潤置地（01109） 九龍倉置業（01997） 恒生指數
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