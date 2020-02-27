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【何猷君任CMO】創夢天地擬夥私募基金CVC 109億購樂遊科技　樂遊科技升逾3%

金融經濟 16:51 2020/02/27

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▲ 圖為：創夢天地（01119）聯合創始人兼總裁高煉惇。

據內地媒體引述知情人士報道，騰訊 （00700） 為股東之一、賭王何鴻燊之子何猷君任首席營銷官（CMO）的內地遊戲公司創夢天地 （01119） 正與私募基金公司CVC Capital Partners談判，尋求共同完成約109億港元（14億美元）收購遊戲公司樂遊科技 （01089） ，並指預計在未來幾周內達成正式協議，但談判有機會破裂，其他競標者或會出現。

創夢天地全日1.2%，收市報5.18元；樂遊科技升3.4%，收報2.73元。

相關文章：創夢天地擬尋求投資伙伴　以110億收購樂遊科技

報道表示，創夢天地計劃在合併後持有樂遊科技的多數股權，而CVC將持有合併後實體的少數股權。

另外，收購後仍保留樂遊科技的熱門產品，包括免費綫上射擊遊戲《星際戰甲》，並考慮出售樂遊科技部分正在開發的遊戲及實體工作室，以幫助收購。

樂遊科技2011年於香港上市，擁有免費射擊遊戲《星際戰甲》及Dirty Bomb，與亞馬遜（美：AMZN）共同製作電影《魔戒》的視頻遊戲。該公司即將推出遊戲有《變形金剛》、《文明在綫》。

相關文章：

42款國產遊戲獲准商業化　騰訊、中手游及創夢天地上榜

創夢天地夥俄科企mail.ru拓遊戲業務

責任編輯：陳華

香港股票 騰訊 何鴻燊 何猷君 合併 收購 樂遊科技控股（01089） 變形金剛 創夢天地（01119） AR
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