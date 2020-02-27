肺炎疫情禍及全球　人幣走勢強韌有餘

肺炎疫災擴散全球，中國以外地區確診病例節節上升，南韓及意大利相繼失守，市場憂慮疫情全球爆發，環球經濟將出現重挫，美國疾控中心表示疫情在美國本土爆發只是時間問題，近日強勢的美股亦有明顯回吐，市場預期聯儲局將提前重啟減息周期，10年期美債息率跌到1.3%的歷史新低。資金流入避險資產，日圓大跌後強勢再現，重新逼近110水平，黃金價格在7年高位整固。環球央行再次放水挽救經濟似乎勢在必行，全球利率將進一步下跌，筆者仍然看好黃金。

環球股市暴跌，作為疫情源頭的中國，股市反而表現強韌，人民幣企穩在7算水平左右，兌一籃子貨幣的人民幣指數更回升至疫情爆發前的水平。由於疫情出現全球爆發的機會愈來愈高，中國已非唯一災區，環球減息潮及股災夾擊下資金不一定流出中國，加上先行爆發的中國疫情已經趨緩，新增確診數字持續低於1千人，反觀其他地區可能出現一發不可收拾的情況，疫情發展階段的落差亦有利人民幣穩定。另一方面，中國當局鼓勵企業有序復工，以及刺激政策持續出台，市場對中國第一季度以後的經濟表現趨向樂觀，全年經濟增長或能力挽狂瀾。因此，筆者認為人民幣年內的貶值空間可能相對有限，7.05／7.06區間將提供短暫支持。