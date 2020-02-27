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【銀娛業績】呂耀東：澳門處理疫情全球最好　首季生意影響不會細

金融經濟 16:18 2020/02/27

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銀娛因應疫情首次舉行網上業績發布會，右圖中為銀娛副主席呂耀東。

銀娛 （00027） 上季業績大致符預期，但市場聚焦管理層對新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的分析。銀娛副主席呂耀東在網上會議中表示，現階段難以量化疫情對生意衝擊，但數字「不會細」，而集團每日經營支出約300萬美元，會設法減至最少。

呂耀東又指，澳門政府關閉賭場15日，行政長官賀一誠的決定雖影響行業，但措施準確有用，「否則手尾更長」，現時澳門已22日無新增個案，認為與多個地區相比，澳門已算做得最好。

銀娛強次強調暫難確認疫情影響規模，財務總監戴力弘稱：「長遠是會回復正常的」，呂耀東也指，內地疫情已漸穩定下來，當內地逐步放行自由行、旅行團，生意會拾級而上。

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無意裁員　路氹3、4期維持原有開業目標

呂耀東續指，未有裁員想法，此刻最重要是注意人客、員工健康，希望同事不計較、團結。至於會否如傳統，於4月加薪，呂耀東稱，需視乎情況發展，拒直接置許否，但會考慮員工穩定收入和生活。

有個別博企建議政府考慮寬減稅收，呂耀東就指現階段政府集中支援個人、中小企，銀娛未有提出要求，但稱「希望政府同意博企協助穩定市況力量」。

路氹第3、4期工程方面，呂耀東指，娛樂場關閉期間，也暫停「非必要」工程，隨賭場復工，工程也加速進行，但外勞工人仍在14日隔離安排中，需額外2、3日全面復工，集團會為相關工人提供澳門住處。他補充，現時仍維持3、4期開業目標。

參考以往報道，銀娛第3期目標於今年底分階段完工，2021年初開業，第4期就預計從2022年起陸續使用。目前第3期已經平頂，現正進行外牆工程及內部裝修。

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日本開賭棄大阪仍熱熾　澳門賭牌料2022年前不會競投

銀娛一直爭取日本開賭，但早前放棄推進大阪開賭計劃，呂耀東稱，當中經慎重考慮，認為其他日本城市「更能配合」，對日本開賭仍感熱熾，密切留意其他城市機會。

澳門賭牌方面，他相信澳門政府在2022年前都不會競投賭牌，況且政府現時主力聚焦疫情。

【日本開賭】銀娛棄投大阪 僅美高梅財團入標大阪夢洲項目

香港股票 藍籌股 賀一誠 呂耀東 銀河娛樂（00027） 新冠肺炎 武漢肺炎 大阪
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