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騰訊捐8800萬成立「戰疫加油包」　與鍾南山團隊成立聯合實驗室

金融經濟 16:01 2020/02/27

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騰訊昨晚宣布捐8800萬元成立「戰疫加油包」支持中國工程院課題研究，並與鍾南山成立聯合實驗室。

騰訊 （00700） 昨晚間宣布，出資8800萬元（人民幣，下同）設立「戰疫加油包」，用於支持科研領域包括科研攻關、公共衛生研究、醫護關懷等工作。此外，騰訊將於鍾南山團隊深度合作，成立大數據及人工智能聯合實驗室，涉及流行病篩選、人工智能醫學影像、流行病疫情預測預警等領域。

騰訊公益慈善基金會昨日（26日）與中國工程院簽署《抗擊疫情一綫義務人員醫學關懷與職業發展提升合作協議》。騰訊基金「戰疫加油包」首批3600萬元用於醫護關懷，當中，3000萬資助中國工程院超過30位院士，成立多個研究課題；餘下600萬將用於醫護人員的心理干預工作，分別向北京師範大學心理研究所及中國科學院心理研究所各捐贈300萬元。

騰訊表示，與鍾南山團隊達成深度合作，利用「騰訊健康」小程序等互聯網平台，篩查高危人群，並給予就醫指引，聯合綫上醫療服務及綫下醫療機構；針對新型冠狀病毒感染的肺炎、常見肺炎、肺結節、肺癌等全肺胸部疾病，研究人工智能醫學影像判讀篩查技術；針對新冠肺炎等多種流行病，以人工智能輔助臨床決策技術，建立輻射全國的疾病上報和預測預警系統。

另外，騰訊還將資助清華大學、香港大學科研團隊等進行疫苗研發、藥物篩查研究等，後期續擴大資助的科研團隊數量。

據悉，騰訊2月7日「戰疫基金」升級至15億元，用於物資支援、技術支援、科研及醫療事業等領域。騰訊官方披露，截至2月25日，已捐赠約382萬個口罩、27.6萬套防護服、6.2萬份檢測試劑盒、43.2萬份防護手套等。

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責任編輯：陳華

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