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【新股IPO】深藍科技：業務並非位於疫症地區 未造成重大影響

金融經濟 15:48 2020/02/27

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圖左起為深藍科技執行董事陳華、主席劉靜、智富融資董事總經理陳斯漢。（馮漢柱攝）

中國人工革化學品製造商深藍科技 （新上市編號：01950） 執行董事及董事會主席劉靜表示，雖然受到新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，內地多個省份的工廠暫停生產，但公司業務並非位於新冠肺炎疫症地區，而且公司已經在2月10日恢復生產及銷售活動，故未有對業務造成重大影響。

執行董事陳華預計，今年首季的訂單數目合乎預期，他又表示，目前未見客戶有取消訂單。

深藍科技今日起至下周二（3日）招股，計劃發行2.5億股，集資最多1.5億元，招股價介乎0.5元至0.6元，一手4000股，入場費2424元，預計3月12日上市。

截至2019年9月30日止9個月，公司溢利1520.4萬元，按年減少20.8%。

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記者：謝卓榮

香港股票 集資 IPO 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
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