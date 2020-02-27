【人行放水】人行擬再定向降準　四大內銀最多升3%

▲ 人民銀行副行長劉國強表示，會再擇時機定向降準。

中國銀保監會表示，截至2月26日，銀行機構為抗擊疫情提供的信貸支持已經超過9535億元（人民幣.下同），保險機構為抗疫一線捐贈保險保額已經超過15.7萬億元，新冠肺炎疫情專項賠付目前已經超過7600萬元。另外，人民銀行亦表示未來會「定向降準」。

內銀股大升，工行 （1398） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 、農行 （01288） 升1%至3%。

銀保監會首席風險官肖遠企在國務院新聞發布會上表示， 銀行保險機構積極向疫情地區捐款捐物，目前累計捐款捐物總額超過25億元。

另外，人民銀行副行長劉國強表示，下一步要用好已有的支持政策，繼續用好專項再貸款政策向中小銀行傾斜；綜合運用公開市場操作、常備借貸便利、中期借貸便利等貨幣政策工具；擇機實施2019年普惠金融定向降準動態考核，釋放長期流動性。他表示︰「 還要擇機定向降準，是因為有些銀行的普惠金融服務達標了，就要給他降低，這也是支持普惠金融服務。」

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