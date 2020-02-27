【新冠肺炎】兩成在華美企警告今年收入減半　1成料日損50萬

▲ 美商會在2月17日至20日對在華運營的美國公司進行了一項調查，其中169家會員企業作出回覆。

受新冠肺炎疫情拖累，內地企業仍未恢復正常運作。中國美國商會 （Chamber of Commerce in China）調查顯示，近一半美國企業表示，若到4月底業務無法恢復正常，預計今年在華業務的收入將會下降；其中五分之一企業表示，如果疫情持續到8月30日，2020年來自中國市場的收入將下降50%以上。

美商會在2月17日至20日對在華運營的美國公司進行了一項調查，其中169家會員企業作出回覆。回覆的企業中，有94%實施了在家辦公政策，惟有需要員工到現場工作的企業表示，出行限制造成了嚴重的延誤。

美國企業稱，各國的出行限制政策是自身業務面臨的最大障礙，而生產率下降和員工無法復工是最大的挑戰。盡管中國政府試圖鼓勵復工復產，但出行限制和強制性隔離措施使許多外來務工人員困居家中。

另外，約40%的受訪公司表示，正在修改年度預算，當中33%的公司會削減成本。雖然大多數受訪公司都表示，現在要判斷這種延遲導致的收入損失還為時過早，但10%的企業估算，每天可能至少損失50萬元人民幣（約7.1萬美元）。

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